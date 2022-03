Lo que dejó la primera audiencia del juicio oral contra Nicolás López

El juicio oral en contra de Nicolás López podría extenderse hasta el 8 de abril. AGENCIA UNO.

Por: Hugo Infante 14 de Marzo 2022 · 17:00 hs

En el Tribunal Oral de Viña del Mar se dio inicio este lunes al juicio oral en contra del cineasta Nicolás López por los delitos de violación reiterada, abuso sexual y ultraje, donde el Ministerio Público busca una pena de -por lo menos- 15 años de cárcel.

La indagatoria en contra de quien estuvo detrás de la trilogía Qué Pena se inició tras la publicación de un reportaje de Revista Sábado (El Mercurio), donde un grupo de mujeres lo acusaban de diversos episodios de abuso y acoso sexual.

Al comienzo de la instancia, la fiscal Lorena Parra confirmó que tras una serie de peritajes se lograron recuperar más de 2.000 conversaciones que fueron eliminadas por López de su teléfono.

“El teléfono de la víctima se entrega y se demostrará por pericia que no tiene ninguna adulteración, con ninguna manipulación. En uno de los teléfonos del señor acusado se recuperan al menos dos mil conversaciones eliminadas. Él lo entrega meses después de esta denuncia”, dijo la persecutora en el tribunal.

Junto con eso reveló que las mujeres declararán en el juicio para dejar en claro que “no quisieron”, por lo que “vendrán a hablar de frente y en voz alta”.

“En este juicio hay una parte del no de la víctima que el señor López no entendió. No es no. Y eso debe entenderse, porque el consentimiento se da para actos precisos en un momento determinado”, indicó la fiscal Parra.

“Jote”

La abogada querellante, Grace Schmidt, en su alegato de apertura, hizo hincapié en una característica con la que Nicolás López se había descrito anteriormente: “Jote”.

Para quien representa a la defensa de las víctimas, esto último “no es más que una forma de justificar sus acciones, pero son todas acciones antijurídicas e injustificables”. Por lo mismo, invitó al tribunal a “advertir estos estereotipos, estos prejuicios en contra de las víctimas”.

Pero por otro lado, la abogada Grace Schmidt reveló un “cierto modus operandi” por parte de López, quien en primera instancia tenía un “acercamiento por redes sociales, oferta de papeles en películas, críticas a la personalidad de las víctimas”.

A eso se suman “conversaciones siempre sobresexualizadas, fuerza, ruptura de los límites, escalamiento en los actos sexuales, se confunde a la víctimas y se les culpa de los hechos”, agregó.

“El imputado se confiesa como avasallador y con humor negro. Esta personalidad no es constitutiva de delito, cosa distinta es que dichas características sirvan para estructurar una especie de disculpas”, indicó y, nuevamente, invitó al tribunal a “utilizar una herramienta metodológica que es la perspectiva de género".

Defensa: “No hay elementos de corroboración”

Posteriormente, la abogada defensora de Nicolás López, Paula Vial, tomó la palabra y aseguró que ni los querellantes ni el Ministerio Público podrá acreditar “ninguno de los elementos típicos de los delitos que se imputan”.

“No hay elementos de corroboración, no hay antecedentes y, muy por el contrario, existe una enorme cantidad de pruebas para concluir que las dinámicas eran completamente distintas. Había una relación de amistad y confianza, y a diferencia de lo que se señala en la acusación, no existió jamás una relación de subyugación o asimetría”, sostuvo la abogada.

En esa misma línea indicó que “estas acciones, estas conductas, no son efectivas. Hay una enorme inconsistencia entre las distintas versiones que han ido entregando las denunciantes”. Por lo mismo, cree que “la imputación se basa en estas declaraciones de las denunciantes y luego se intentan reforzar con la referencia a mitos pseudo científicos o de ciencia basura”.

La defensa del cineasta aseguró que las denunciantes “se conocían previamente” y que “además, se coordinaron antes del reportaje”.

“Se ha afirmado que ellas no podían reaccionar porque Nicolás les daba trabajo, les generaba una expectativa de aparecer en sus películas y tenían una relación de dependencia incluso laboralmente. Vamos a ver que eso no es efectivo (…) Sin embargo, vamos a ver que ellas participan en varios casting en la productora y actuaron incluso en películas. No había ninguna dependencia laboral”, expresó.

Vial también cuestionó el origen del caso, haciendo alusión directamente al reportaje de Revista Sábado realizado por un grupo de periodistas que, apuntó, estaban en “una cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno”.

“Ese caso (Harvey Weinstein) generó una conmoción mundial. El equipo que llevó a cabo esa investigación obtuvo el Pulitzer y este equipo chileno se autoimpuso encontrar a un equivalente en nuestro país, realizó una investigación acuciosa y en el marco de esa situación se produce el primer contacto del periodista con la denunciante original”, postuló Vial.

Por lo mismo, Paula Vial anunció que como defensa de Nicolás López, solicitarán la absolución de “todas y cada una de las acusaciones que su respecto pesan”.

El juicio oral podría continuar hasta el próximo 8 de abril, momento en que el tribunal decidirá el futuro del controvertido cineasta.