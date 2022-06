"Lo único que hice...": Cristián de la Fuente habló de su vinculación al caso Relojes VIP

Cristián de la Fuente cree que de La Red "hay una mala leche" en su contra. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 14 de junio 2022 · 11:11 hs

El actor Cristián de la Fuente abordó el caso Relojes VIP, investigación a la que fue vinculado a raíz de un reportaje de La Red, canal que tuvo que publicar una rectificación tras la decisión de la justicia chilena.

En el programa Pero Con Respeto, aclaró que “parece el cuento del tío, lo único que hice fue venderle dos cosas que eran mías a la Tonka (Tomicic) y eso fue todo lo que yo me involucré con eso”.

“Que me metan que compré relojes, que eran falsos o robados y que eran Rolex… Hasta el día de hoy tengo amigos con el arbolito (seguidores de Gabriel Boric) que me mandan mensajes cariñosos: Estás dando la hora tal por cual”, afirmó, reconociendo que “son creativos, si igual los leo”.

Sobre lo ocurrido con La Red, Cristián de la Fuente aseveró que a varios periodistas les llegó la información de que su nombre aparecía en la carpeta del caso Relojes VIP. “Y todos trataron de corroborarlo y todos los corroboraron y ahí murió”, afirmó.

“Pero ellos (La Red) asumieron y publicaron algo que era mentira sin corroborarlo. Y eso es hacer daño. Y yo, acudiendo a la Ley de Prensa, les mando la rectificación para que la publiquen y no lo quisieron hacer. Después los demando para que tengan que hacerlo, no lo quieren hacer, apelan y pierden la apelación", indicó.

Con todo esto, el comunicador aseguró que por parte del canal privado “hay una mala leche por detrás” porque “si es simplemente un error, tú dices sorry compadre, ahí está, ahí quedó. Pero si tú sigues, sigues, es porque hay algo que te genera, no es que sea verdad o no, pero como diría el Bombo Fica, sospechosa la…”.

“Que sea justo de todos los canales… El único canal, el único medio, que lo publicó fueron ellos en un momento donde hay que darle duro a cierto lado de este país”, cerró.