Loreto Aravena y caso de Nicolás López: "Nunca vi, supe, ni avalé ningún abuso"

Por: Cristián Meza 27 de Abril 2022 · 23:57 hs

La actriz Loreto Aravena sacó la voz para referirse a la situación del cineasta Nicolás López, quien fue encontrado culpable de dos casos de abuso sexual.

Y es que la actriz fue parte del proceso judicial, ya que fue citada a entregar su testimonio, por lo que decidió valerse de las redes sociales para entregar su versión.

En primer lugar, dejó en claro que “mi postura siempre ha sido creer en la justicia y después de una larga investigación, ésta se ha pronunciado”.

Loreto Aravena puntualizó que "fui parte del juicio primeramente porque Fiscalía me citó, debido a que mi nombre fue mencionado por las denunciantes y por ley, no podía negarme a declarar”.

“En ningún caso mi declaración como testigo fue para desmentir a las víctimas, ni tampoco para decir que Nicolás López era inocente. Solo respondí con la verdad lo que se me preguntó en bases a hechos que yo conocía”, argumentó.

Frente a esto, Loreto Aravena recalcó que "nunca vi, supe, ni avalé ningún abuso. De lo contrario, lo hubiese rechazado y condenado públicamente”.

Junto con ello, explicó que “preferí mantener silencio durante todo este tiempo, porque creí necesario un proceso judicial que aclarara los hechos”.

En cuanto a sus conversaciones con Nicolás López en WhatsApp, Aravena indicó que “forman parte de mi vida privada y de años de amistad. Sin embargo, los mensajes que han salido a la luz están descontextualizados y publicados parcialmente”.

“Finalmente, solo me queda decir que condeno cualquier tipo de abuso y espero sinceramente que las víctimas logren reparación”, cerró.

Tras conocerse la condena contra Nicolás López, su defensora Paula Vial señaló en un comunicado que "siempre hemos dicho que confiamos en la justicia. No obstante, no estamos de acuerdo con la condena por abuso sexual. Ha sido un proceso largo y doloroso para todas las partes. Aquí no ha ganado nadie”.