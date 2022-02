Los 5 momentos más amargos antes de la caída de Tonka Tomicic

La animadora de TV se ha enfrascado en una serie de polémicas en los últimos años. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 18 de Febrero 2022 · 22:22 hs

Tonka Tomicic está en el centro de la polémica, luego que su nombre y el de Parived fueran involucrados en el caso llamado Relojes VIP.

La investigación, a cargo de la Brigada de Activos de la PDI, da cuenta de los vínculos de Parived con el llamado “Rey del Oro”, Harold Vilches, quien acusa a la pareja de deberle 40 millones de pesos por la compra de monedas de plata, ya que en la transacción se utilizaron cheques de la animadora de TV, los cuales fueron protestados.

Pero estas no han sido las únicas polémicas en las cuales se ha envuelto la también modelo, las cuales la tienen alejadas de las pantallas por un tiempo indefinido.

La expulsión de Hermógenes Perez de Arce del set de Bienvenidos

El 29 de noviembre de 2019, el matinal Bienvenidos, del cual Tonka Tomicic era conductora, invitó a Hermógenes Pérez de Arce, reconocido defensor de la dictadura de Augusto Pinochet.

En dicho episodio, se le consultó por las violaciones a los DD.HH. cometidos durante el estallido social, indicando que "en este momento no son importantes. Lo importante es combatir la delincuencia que está devastando al país.

“No es lo más importante (DD.HH.) lo importante es reconstruir al país. Por qué cree que los barcos se van y la gente no quiere venir a Chile, este es un país devastado, no hay orden ni disciplina”.

Ante esto, Tomicic le pidió al abogado que dejara el panel. “Disculpe. Le quiero pedir, por favor, si se puede retirar. No me parece lo que está haciendo, no corresponde”.

“Disculpen si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero no podemos permitir que se niegue nuestra historia”, fue la explicación de la animadora.

Supuesto impasse con Carlos Zárate

En febrero del año pasado, el programa Me Late dio cuenta de un eventual encontrón entre Tonka Tomicic y el periodista Carlos Zárate, lo que habría influido en la salida del profesional de Bienvenidos.

Según Me Late, Zárate “le habría parado el carro en cámara a Tonka Tomicic y hoy está congelado por este problema”, ya que a la modelo “no le habría parecido y fue a hablar directamente con los ejecutivos” para pedir su salida del espacio.

Sin embargo, este hecho fue descartado por el propio Carlos Zárate y Tonka en redes sociales, donde dejaron en claro que mantienen una relación cordial.

El fin de Bienvenidos

En noviembre del 2021 y tras más de una década en pantalla, se bajó la cortina al matinal Bienvenidos, el cual en el último tiempo estuvo marcado por las polémicas -la detención de Martín Cárcamo y el informe ginecólogico de Nabila Rifo, entre otros- y los bajos rating, lo que terminó sentenciando su fin.

Días después, el espacio del programa conducido por Tonka Tomicic fue ocupado por Tu Día, a cargo de Ángeles Araya y Mirna Schindler.

Hermanas Tomicic acusadas de apropiarse de herencia de su padre

María Cecilia Rodríguez, viuda de Antonio Tomicic, presentó una querella por estafa contra Tonka y su hermana Mirela, a quienes acusó de apropiarse de la herencia de su padre.

Y es que la mujer acusó a las hermanas Tomicic, en el marco del proceso de posesión efectiva y repartición de bienes de su pareja, de quedarse con más 690 millones.

La madrastra de Tonka, quien celebró un acuerdo de Unión Civil con su progenitor en 2017, era una de las herederas de la fortuna de Tomicic, indicando que las hijas de su fallecido esposo cedieron sus derechos de herencia a una empresa de servicios eléctricos industriales.

Esto hizo que Rodríguez no pudiera inscribir a su nombre una propiedad en el Conservador de Bienes Raíces, por lo que se querelló contra las Tomicic, indicando que su intención es “apropiarse de dineros que eran de mi patrimonio".

Bajada del Festival de Las Condes

Canal 13 volvió a transmitir en enero pasado el Festival de Las Condes. Sin embargo, esta vez no tuvo a Tonka Tomicic en la animación, ya que la estación de TV decidió “bajarla”, colocando en su reemplazo a Ángeles Araya.

Si bien en un primer momento se especuló que la razón fue la aparición del nombre de la modelo en las indagatorias del caso Relojes VIP, donde Parived aparecía involucrado, Canal 13 y la propia Tomici apuntaron a cuestiones de índole sanitaria.

Esto, ya que en dicho momento Tonka no contaba con su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 -lo que también afectó su participación en la Teletón-, por lo que tenía su pase de movilidad bloqueado, y dado que debía realizar una serie de actividades vinculadas al certamen comunal, se decidió que no fuera parte.

¿Crisis matrimonial y partida a EEUU?

Mariela Sotomayor, periodista de Me Late, aseguró que su vinculación al caso Relojes VIP habría generado un quiebre en la relación entre Tonka y Marco Antonio López -verdadero nombre de Parived-.

Sotomayor detalló que “están distantes, incluso, Tonka habría tenido conversaciones con personas cercanas a las cuales le habría revelado que hay ciertas cosas que se dicen que ella sabía y otras que no sabía, desmarcándose un poco del tema de las denuncias que se han hecho contra Parived”.

"Cuando tú tienes a dos personas que son pareja, que se han vendido como la pareja 10, como la pareja mística, la pareja espectacular; es difícil salir de ahí y aún más cuando tienes a personas diciéndote ‘oye, yo hice un trato con Tonka, con su marido al lado’, donde ella escuchaba perfectamente de dónde venían estas joyas y todo los demás”, agregó la periodista.

En el mismo programa, Daniel Fuenzalida indicó que Tomicic estaría realizando gestiones para poner fin anticipado a su contrato con Canal 13, que vence en 2024, para radicarse en Estados Unidos.

“Me dicen que Tonka podría estar llegando a un arreglo con Canal 13 para que se termine su contrato. Recordemos que Tonka tiene contrato hasta 2024, porque estaría pensando vivir fuera de Chile. Estaría pensando ir a vivir a Estados Unidos y estaría entrando en una conversación”, planteó el ex Huevo.