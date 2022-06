Los Jaivas llegaron a HBO Max con su historia: "Esperamos encontrarnos con ustedes"

Los Jaivas, Todos Juntos recorre en imágenes de archivo y entrevistas la historia de la banda. CEDIDA.

28 de junio 2022

Los Jaivas, Todos Juntos es el nombre del documental que recorre en imágenes de archivo y entrevistas, los casi 60 años que relatan la vida de una de las bandas más influyentes en Latinoamérica y actualmente leyenda viva del rock chileno.

El registro audiovisual biográfico, producido por Invercine y Fenómeno, cuenta con Sergio Lagos, quien en colaboración con la Fundación Cultural Los Jaivas, propusieron esta obra que, a través de canciones, historias y material fílmico de archivo inédito, da cuenta de la importancia y coherencia de la agrupación que nació en el año 1963 con el nombre de High Bass.

EL DÍNAMO tuvo acceso a una rueda de prensa donde logró conversar con algunos integrantes de Los Jaivas sobre este nuevo estreno en HBO Max. Al respecto, Juanita Parra, baterista, destacó que la posibilidad de poder "mostrar a todo un continente un proyecto audiovisual” de esta envergadura en una fecha tan especial.

“Justamente, además, estamos comenzando la celebración de los 60 años, compartir y contar nuestra historia a quienes no la conocen, recordar nuestra historia para quienes nos han seguido durante años y preparar el terreno Latinoamericano para luego poder el próximo año ir a muchos de los países donde las personas van a poder ver esta película a través de HBO Max”, agregó.

La familia de Los Jaivas

Claudio Parra, pianista de Los Jaivas, por su parte, comentó que este documental de Los Jaivas es solo “una parte” de su historia, porque “la historia completa es muy larga y se necesitaría varios audiovisuales o un audiovisual con muchos capítulos”.

En relación a esta pieza audiovisual en particular, detalló que “muestra momentos muy importantes porque nosotros como grupo hemos vivido en varios países aparte de Chile. Vivimos varios años en Argentina y después nos trasladamos a Francia donde vivimos un largo periodo”.

Parra recalcó que el documental se sitúa en estos dos lugares: Zárate, en Argentina, y París, Francia. Durante las grabaciones “fuimos a distintos lugares a recordar los momentos que habíamos vivido en ellos, estar con la gente, con quienes nos recibieron en esos lugares, especialmente en Argentina”.

“Nosotros vivimos en la ciudad de Zárate, donde fuimos recibido con mucho cariño por la comunidad zarateña. Volvimos y estuvimos con ellos, pudimos estar en el Río Paraná, navegar el río como lo hacíamos en ese tiempo y después nos fuimos a Francia en un barco”, contó.

Sobre esto último, afirmó que es “una cosa un poco insólita hacer esta travesía con toda la familia, pero una de las características del grupo es que siempre hemos compartido nuestras vidas con nuestras familias. Gracias a eso, a nuestras familias, hemos podido lograr lo que hemos logrado”.

Una vez que llegaron a París, recordó, “recorrimos gran parte de Europa haciendo giras y conciertos, y en este documental volvemos a la casa donde vivíamos y recordamos desde ese lugar los momentos vividos en Europa”.

“El documental nos traslada, nos transporta, a momentos muy importantes de nuestra trayectoria”, aseveró.

“Esperamos encontrarnos con ustedes”

Para Mario Mutis, guitarrista de Los Jaivas, el documental que acaba de estrenar HBO Max es una posibilidad para llegar a territorios donde aún no son conocidos.

En ese sentido sostuvo que “para la gente que quizás no nos ha visto o no nos ha escuchado, porque si bien somos latinoamericanos, no hemos tocado en todos los países y hay personas que no nos conocen. Pero en Argentina, Perú, Chile, Bolivia… Hemos estado en casi todos, pero yendo más hacia el norte no hemos estado nunca, por ejemplo, como en Centroamérica, salvo Cuba”.

Por lo mismo, Mutis cree que gracias al streaming y a este documental, les permitirá “llegar a muchos lugares simultáneamente a través de HBO. Es una oportunidad tremenda de poder contactar a las personas que a lo mejor han escuchado algún tema, algún disco”.

En esa misma línea quiso “agradecer a HBO por eso, por permitirnos este paso, y también saludar a estas personas que espero los 60 años sean un motivo de visita a estos países nuevos. Esperamos encontrarnos con ustedes más adelante”.