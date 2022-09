Los cinco Mejores Casinos que Aceptan CuentaRUT en Chile 2022

Aunque en Chile no hay una ley clara que controle los juegos de azar por internet, es posible registrarse legalmente en cualquier casino internacional. Istockphotos

Por: Equipo El Dínamo 02 de septiembre 2022 · 21:26 hs

La llegada de los casinos online a Latinoamérica ha sido toda una sensación.

Y precisamente hay una empresa que quiere facilitar las transacciones que los chilenos realizan en los casinos: BancoEstado.Este banco comercial estatal de Chile fundado en la década de 1950, creó en el año 2006 un producto de cuenta de depósito conocido como CuentaRUT que tiene como principal ventaja el hecho de no presentar costos de mantenimiento, por lo que ha llegado a un gran sector de la población chilena.

En este artículo analizaremos precisamente los casinos y casas de apuestas por internet que permiten a los apostadores del país usar su CuentaRUT para depositar dinero en sus plataformas.



Análisis de los mejores casinos online de Chile con CuentaRUT



1. 22Bet Casino

Juegos de casino y apuestas deportivas en una sola plataforma

Variedad de métodos de pago disponibles

Servicio de atención al cliente de primer nivel

Hoy en día, todas las plataformas de azar deben incluir en sus páginas tanto apuestas deportivas como juegos de casino para competir en serio en el mercado. En este sentido, 22Bet Chile tiene para ofrecer lo mejor de ambos mundos a los apostadores chilenos, además de una gran variedad de sistemas de pago y un apartado de atención al cliente.

22Bet te permitirá usar la billetera electrónica Neteller, la cual puede recibir fondos desde tu CuentaRUT. Esta es una gran noticia, pues permite a los apostadores chilenos tener más alternativas si quieren apostarle a su equipo de fútbol favorito, o si desean probar su suerte en las tragamonedas o en las ruletas online.



2.1xBet Casino

Gran sección de apuestas deportivas

Casino con gran reputación internacional

Sección de juegos de casino en vivo y en directo

Si has visto algún encuentro deportivo en una competencia importante en los últimos meses, muy seguramente has tenido la oportunidad de ver la publicidad de 1xBet. Eso demuestra que, actualmente, es uno de los operadores de apuestas de mayor relevancia a nivel mundial. Y Chile no podía ser la excepción a la regla.

Con una sección de apuestas deportivas de primer nivel y con las cuotas más competitivas del mercado, 1xBet no deja a nadie indiferente, pues su apartado de casino también es uno de los más completos que encontrarás en territorio chileno. Y lo mejor de todo: te permitirá jugar en vivo y en directo, lo que aumenta la emoción y la adrenalina.



3. PlayUZU Casino

Es uno de los casinos más seguros del momento

Sus transacciones están totalmente protegidas

Tiene cientos de juegos de casino online

PlayUZU es un casino transparente, y su principal característica es la seguridad, tanto de tu dinero como de tus datos personales. Este operador ha invertido grandes sumas y mucho esfuerzo en mantener una plataforma realmente confiable, que cumple a cabalidad con los estándares de seguridad y transparencia.

Por otro lado, su sección de casino en línea contiene cientos de títulos que van desde las tragamonedas clásicas y de video, las ruletas y los juegos de cartas como el baccarat, el poker o el blackjack, todo un abanico de posibilidades para los apostadores chilenos que prefieren las alternativas de juego clásicas que les permitan aplicar estrategias que los acerquen a la victoria.



4. Betway Casino

Gran aplicación de casino móvil

Combina de gran forma juegos de casino con apuestas deportivas

Plataforma sólida y de tradición

Cuando piensas en apuestas en línea, muy seguramente el nombre de Betway es uno de los primeros que se viene a tu mente. La importante trayectoria de este operador, tanto en Europa como en América, lo convierten en uno de los máximos referentes de las apuestas y de los juegos de casino por internet. Y la mejor noticia es que ya puedes registrarte si estás en Chile.

Su sección de casino online es más que competente para los apostadores chilenos, que buscan siempre nuevas experiencias cuando se trata de probar su suerte en juegos diseñados por grandes proveedores de software.



5. LeoVegas Casino

Excelente promoción de bienvenida

Gran programa de fidelidad o VIP

Combina perfectamente casino y apuestas deportivas

Este casino a su vez es reconocido a nivel mundial principalmente por su gran sección de apuestas deportivas, en la que encontrarás grandes cuotas y una completa sección de apuestas en vivo. Si nunca has jugado en directo mientras se desenvuelve el partido de tu equipo favorito, LeoVegas te la pone muy fácil.

Otra característica a destacar es que ofrece grandes bonos y promociones tanto a los usuarios nuevos como a los que llevan algún tiempo registrados en la plataforma, una gran noticia para aquellos apostadores chilenos que desean sacarle provecho a un suculento bono de bienvenida.



Criterios que usamos para seleccionar los mejores casinos de Chile con CuentaRUT



Para escoger estos cinco operadores de apuestas, hemos tenido en cuenta los siguientes criterios:

La licencia del casino : entre los organismos que otorgan este tipo de permisos, aparecen importantes nombres como las Autoridades de Juego de Malta, Reino Unido y Curazao, la Dirección de Ordenación del Juego en España o Coljuegos de Colombia.

: entre los organismos que otorgan este tipo de permisos, aparecen importantes nombres como las Autoridades de Juego de Malta, Reino Unido y Curazao, la Dirección de Ordenación del Juego en España o Coljuegos de Colombia. La cantidad de juegos y los proveedores: todos los casinos que enlistamos en este top cuentan con cantidades considerables de juegos de casino, tanto en versiones tradicionales como en vivo y en directo.

todos los casinos que enlistamos en este top cuentan con cantidades considerables de juegos de casino, tanto en versiones tradicionales como en vivo y en directo. Los métodos de pago : es importante que los operadores de apuestas tengan un amplio abanico de métodos de pago, que abarquen las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias, las billeteras electrónicas o e-wallets y, en la medida de lo posible, las criptomonedas.

: es importante que los operadores de apuestas tengan un amplio abanico de métodos de pago, que abarquen las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias, las billeteras electrónicas o e-wallets y, en la medida de lo posible, las criptomonedas. Las calificaciones de los usuarios registrados: no existe una mejor manera de analizar la calidad de un casino online que fijándose en las calificaciones que le han dado a dicha plataforma los usuarios registrados.

no existe una mejor manera de analizar la calidad de un casino online que fijándose en las calificaciones que le han dado a dicha plataforma los usuarios registrados. El sistema de atención al cliente: los operadores que hemos mencionado en este artículo: todos cuentan con excelentes sistemas de atención al cliente, los cuales están divididos en distintos métodos que podrán usar sus clientes ante cualquier tipo de duda o dificultad.

los operadores que hemos mencionado en este artículo: todos cuentan con excelentes sistemas de atención al cliente, los cuales están divididos en distintos métodos que podrán usar sus clientes ante cualquier tipo de duda o dificultad. Los bonos y promociones disponibles: aquí es donde el operador debe tratar de convencer al usuario de quedarse y seguir jugando en su plataforma, y la mejor forma es ofreciéndole otras alternativas de bonificación como giros gratis, bonos de reembolso, programas de fidelidad o bonos de recarga.



¿Cómo depositar dinero en un casino online con CuentaRUT?

Regístrate en el casino. Para ello debes dirigirte a la sección Registro y rellenar el formulario con los datos que te soliciten.

Es probable que alguno de estos casinos te pida una copia de tu documento de identidad. Esto se hace con el fin de comprobar que realmente tengas edad suficiente para apostar en Chile.

Dirígete al apartado de Banca y busca los métodos de pago disponibles. Allí deberán aparecer CuentaRUT, BancoEstado o, en su defecto.

Selecciona el monto que deseas depositar. Recuerda que todos los casinos chilenos tienen valores mínimos de depósito, que suelen oscilar entre los 3 mil y los 5 mil pesos chilenos en promedio.

Ahora que has hecho tu primer depósito, puedes disfrutar de todos los juegos y las apuestas que aguardan por ti en el casino.

Juego responsable

¿De qué se trata esto? Es el hecho de brindar al cliente las herramientas necesarias para que, en caso de sufrir de ludopatía o adicción al juego, acuda a ellas y pueda solucionar este impase.

Aunque los casinos en línea en Chile y en todos los países del mundo existen para brindar diversión y entretenimiento mediante la adrenalina de realizar una apuesta, algunas personas no logran controlar sus impulsos y dedican más horas de las que deberían en esta actividad, incluso poniendo en riesgo su bienestar económico y familiar. Cuando esto ocurre, es momento de actuar.

Para este caso concreto, los cinco casinos que hemos escogido en nuestra lista ofrecen enlaces para que el usuario con ludopatía pueda acudir a ayuda profesional, e incluso algunos de ellos permiten poner en marcha herramientas como la autoexclusión. Todo buen casino debería poder ofrecer este tipo de soluciones en sus propias plataformas.

Preguntas frecuentes sobre los casinos chilenos con CuentaRUT

¿Cuál es el proceso de pago en los casinos online con CuentaRUT?

Simplemente debes registrarte y buscar la sección Banca. Allí tendrás que buscar CuentaRUT o BancoEstado y establecer el monto del depósito que quieres realizar.

¿Puedo integrar mi CuentaRUT con Neteller u otra billetera electrónica para depositar dinero en los casinos chilenos?

Sí. Algunos de ellos incluso te permiten hacer pagos mediante Webpay, que en la mayoría de los casos también permite usar CuentaRUT para hacer un depósito de dinero.

¿Los casinos en línea de Chile son seguros?

Aunque en Chile todavía no haya una ley clara que controle los juegos de azar por internet, es posible registrarse legalmente en cualquier casino internacional. Verifica antes de hacerlo que tenga información sobre su licencia de juego, pues de lo contrario podría tratarse de una estafa.