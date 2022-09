Los descargos de Cristián de la Fuente tras dichos sobre sus orígenes: "¿Qué privilegios tengo?"

Cristián de la Fuente afirmó durante esta semana que después de hacer campaña por el Rechazo, recibió amenazas de muerte. INSTAGRAM

Por: Gaspar Marull 10 de septiembre 2022 · 12:23 hs

El actor Cristián de la Fuente repasó distintas situaciones sobre su vida, incluyendo el activismo político que desarrolló previo al plebiscito, como también los polémicos dichos que emitió en el programa “Sin Filtros” en junio pasado.

Aquellas confesiones las emitió en el pasado capítulo de Podemos Hablar, conducido por Jean Philippe Cretton, con quien compartió además, sobre sus orígenes y la relación que tuvieron sus padres.

“Yo nací en una familia extramatrimonial, por lo tanto yo no era la familia principal, era la segunda familia. Todo lo que tuve que hacer me lo tuve que ganar”, partió contando de La Fuente.

“Cuando mi papá muere, mi mamá pierde su trabajo, yo tengo que trabajar y seguir trabajando lo suficiente. La gente me dice por qué no estudiaste actuación, porque yo tenía que trabajar para mantener a mi mamá. Después mi mamá se enferma, muere y yo sigo adelante”, agregó.

El actor, también se refirió a su salida de Chile para buscar oportunidades laborales en Estados Unidos.

“Esa es mi historia, y cuando la gente me dice tú desde tu lugar de privilegio, ¿qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada, tuve que salir de mi país para buscar trabajo porque acá no lo tenía. Entonces, ¿de qué privilegio estamos hablando?”, dijo el ex integrante del área dramática de Canal 13.

De igual manera aprovechó de acusar que algunos portales informativos descontextualizaron sus declaraciones, argumentando que publicaron que el sostuvo que había “personas que quieren que les regalen las cosas”.

“Hay un grupo de medios que lo único que trataron de hacer es desprestigiarme, tirarme mala onda y atacarme diariamente donde cambiaron lo que yo dije y dijeron: los pobres son pobres porque son flojos. Tú puedes revisar el video y jamás dije eso. Dije que ‘hay personas que quieren que les regalen las cosas”, complementó.

Además, De la Fuente aseguró que por su postura a favor del Rechazo en el plebiscito de salida recibió amenazas de muerte.