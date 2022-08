Los descargos de Faryd García y Alfonso Castro tras ser eliminados de El Discípulo del Chef

Mientras Alfonso Castro descartó volver a El Discípulo del Chef, Faryd García aseguró que en caso de haber repechaje estará sí o sí. CHILEVISIÓN.

Por: Rodrigo León 09 de agosto 2022 · 15:24 hs

Los ganadores de la segunda y tercera temporada de MasterChef Chile. Alfonso Castro y Faryd García, respectivamente, se convirtieron en los primeros eliminados del nuevo ciclo de El Discípulo del Chef, el que reunió a los mejores participantes de los programas de cocina de la televisión chilena.

Como era de esperarse, a solo horas de lo que fue su corta estadía en esta competencia, Castro solo tuvo críticas para el espacio de Chilevisión, por lo que agradeció no continuar en él. Pese a que había ingresado “con bastante ilusión”, reconoció que “llegando ahí no me gustó”.

“Encuentro que no es necesario andar gritando tanto. En un momento, Yann Yvin me agarró y me empezó a gritar igual que a un perro, se fue al cogote mío. Me gritoneó como si fuera un cabro chico”, comentó, en conversación con LUN.

En esa misma línea, indicó que ante esa situación “me quedé callado no más, si hubiera contestado hubiese sido peor. Habría quedado como mal participante (...) Me ofrecieron volver al repechaje pero no vuelvo más”.

“Quedé chato, no me gustó el formato. En la tele no se ve cómo gritan. El español (Sergi Arola) grita demasiado. Yo estaba en su equipo”, cerró.

La llorada partida de Faryd

Sin embargo, la eliminación que más fue criticada en redes sociales fue la de Faryd García, quien perdió el duelo ante Joaquín Winter y por decisión de Yann Yvin, tuvo que retirarse de El Discípulo del Chef.

De hecho, el joven jamás se esperó este escenario y rompió en llanto, teniendo que ser consolado por Sergi Arola.

Tras la emisión del capítulo, García utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño. “Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, el cariño que me entregaron por las redes. Pucha, fue un capítulo difícil, la verdad la verdad que no me esperaba haberme ido tan luego”, reconoció.

“Quedé para la escoba, como se podría decir. Estuve como una semana más o menos con depresión, ya pasó eso sí”, dijo, agregando que “obviamente, tienen que acordarse de que los caminos tienen tropiezos y son cosas que pasan, eso te fortalece. Obviamente no lo voy a dejar ahí, algún día voy a tener mi restaurante, vamos a pelear por eso”.

A diferecnia de Alfonso Castro, Faryd García aseguró que en caso de que exista un repechaje, no dudará el volver a intentarlo en El Discípulo del Chef. “Si se da la oportunidad de volver a El Discípulo del Chef ténganlo por seguro que ahí estaré”, dijo.