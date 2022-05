Los detalles que habrían motivado la salida temporal de Gonzalo Ramírez del matinal de TVN

Fue Hugo Valencia quien entregó detalles de la salida temporal de Gonzalo Ramírez del Buenos Días A Todos. TVN.

Por: Rodrigo León 20 de mayo 2022 · 09:25 hs

Sorpresa en la industria televisiva causó el anuncio que hizo Gonzalo Ramírez la noche del miércoles, donde confirmó que se ausentará de la animación del Buenos Días A Todos.

Según indicó el periodista en su cuenta de Instagram, “me ausentaré un tiempo del matinal por recomendación médica. Es muy importante para mí comunicarlo, y que respeto mucho a la teleaudiencia”.

“Agradezco a quienes gustan de mi trabajo y me siguen. Y por supuesto a mi equipo. Un abrazo”, agregó en la publicación.

La noticia llamó la atención por lo sorpresiva que fue y porque, además, el animador de TVN restringió los comentarios en su publicación en redes sociales.

En el Buenos Días A Todos, al iniciar la edición de este jueves, su compañera Carolina Escobar y Rafael Venegas -quien asumirá la conducción del programa hasta el regreso de Gonzalo Ramírez-, solo le enviaron buenos deseos en su recuperación.

Hasta el momento se desconocen los motivos médicos que obligaron al periodista a salir temporalmente del matinal, lo que ha levantado todo tipo de rumores y especulaciones.

El periodista Hugo Valencia, en el programa Zona de Estrellas, compartió algunos datos que logró conocer, partiendo por el hecho de que TVN no lanzará un comunicado respecto a lo ocurrido.

“TVN dice que no va a lanzar ningún comunicado, no van a entregar ningún antecedente más que el que ya conocemos a través de lo que dijo Gonzalo. La información que manejo es estrés, venía sometido a una presión, no sé si es netamente laboral o también personal”, detalló el panelista.

A eso sumó que “sus compañeros ya lo notaban un poco extraño, ha bajado mucho de peso, está muy delgado, se le ha caído el pelo”.

De momento, habrá que esperar a que Gonzalo Ramírez regrese al Buenos Días A Todos para saber su versión de los hechos.