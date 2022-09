Los enigmáticos mensajes que Daniela Aránguiz terminó borrando de Instagram

Daniela Aránguiz dejó en el aire los motivos detrás de sus enigmáticas publicaciones. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 20 de septiembre 2022 · 11:38 hs

Daniela Aránguiz, esposa de Jorge Valdivia, preocupó a sus seguidores en las últimas horas luego de compartir enigmáticos mensajes en su cuenta de Instagram.

La ex participante de El Discípulo del Chef se refirió, en concreto, a lo que ha sido su vida privada, la que siempre ha acaparado la atención de la opinión pública.

En una primera publicación, la ex Mekano sostuvo que “no quiero seguir dando explicaciones. Por muchos años he tenido que ser una víctima de miles de humillaciones públicas por actos que no son míos”.

En una segunda publicación, Daniela Aránguiz profundizó aún más en sus palabras. “Yo, desde ahora, no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida privada”, agregó.

“Sé que soy pública, y también sé que esto que estoy viviendo es un proceso largo”, finalizó.

Lo que más llamó la atención, la ex bailarina optó por borrar ambas publicaciones de su cuenta de Instagram, dejando en el aire los motivos de realizar este post.

La otra publicación de Daniela Aránguiz

Además de estos misteriosos mensajes, Daniela Aránguiz realizó otra publicación dirigida a una mujer, que al parecer la traicionó.

“Yo no voy a parar mientras ella no pague”, aseveró en su publicación, agregando “Dios: no hagas nada”.

Pero, en seguida, continuó: “Pero Dios. Señor, ¿viste lo que me hizo? ¡Yo confié! No puedo…”, cerró, todo al ritmo de “Bad Guy” de Billie Eilish.

Esta publicación llega luego de que Karen Bejarano publicara un mensaje en el que todo apuntó a que iba dirigido a Daniela Aránguiz, a raíz de la polémica que arrastran desde hace meses.

“Igual yo conozco a una que no me supera todavía”, dijo, tras asistir al concierto de Dua Lipa. “Qué heavy, ¿verdad? Ya supéralo wey (sic)”, agregó la ganadora de la tercera temporada de El Discípulo del Chef.