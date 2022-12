Los memes que dejó el comentado live de Anita Alvarado en Instagram

"¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma", dijo Anita Alvarado en el backstage de Podemos Hablar. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de diciembre 2022 · 09:31 hs

Más de 80 mil personas siguieron este domingo el anunciado live de Anita Alvarado, durante el cual le respondió con todo a la panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, luego de que ella hablara de su pasado.

Es que se habían creado muchas expectativas respecto de lo que podría revelar la ex geisha a través de su cuenta de Instagram.

Y la influencer no decepcionó a sus seguidores, ya que le respondió con dureza a la ex bailarina de Mekano.

La más reciente disputa entre ambas mujeres se dio en el contexto de la separación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

Dignidad

Así, en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, Anita Alvarado lanzó una dura crítica hacia la influencer: "¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma", aseguró en el backstage del programa.

Daniela Aránguiz, por su parte, no se quedó callada, y a través de las historias de su cuenta de Instagram le respondió con duras palabras a la mamá de Angie Alvarado.

"Cómo una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad. Me da risa que una prostituta esté hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio", manifestó la ex del Mago Valdivia.

Y respecto de lo que dijo Anita Alvarado, en cuanto a que su hija Angie había tenido un romance con el actual comentarios deportivo, Daniela Aránguiz planteó que "no tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?".

En su respuesta, Anita Alvarado calificó de "agrandada y patética" a la panelistas de Zona de Estrellas y le advirtió que continuaría con su ataque, esta vez en vivo.

En este live, entregó detalles del romance que tuvieron Jorge Valdivia y Angie Alvarado cuando ella tenía solo 17 años.

Pese a que pudo haber denunciado al entonces futbolista, decidió no hacerlo, pero le sorprendió que hasta su padre le “rogó” para que continuaran con la relación, pese a que Anita Alvarado se oponía.

Los memes

En redes sociales se hicieron un festín con las declaraciones de Anita Alvarado, que fue sin duda el tema que más concitó la atención durante el fin de semana y que, como ocurre en estos casos, generó una serie de memes que echaron a la broma todo lo ocurrido.

