Los motivos por los que Pamela Díaz estudió en siete colegios distintos

Al hecho de que no la entendían, atribuyó la modelo Pamela Díaz el hecho de haber cursado sus estudios de educación básica y media en un total de siete colegios.

Así lo reconoció la polola de Jean Philippe Cretton durante su participación en Famosos a Clases, el nuevo estelar de TVN.

Pamela Díaz debió responder a la pregunta de en cuántos colegios estudió, pero previamente el equipo de Eduardo Fuentes tuvo que dar una cifra para ver si era la correcta.

Así, el team del nuevo rostro del canal público debió adivinar. "Me la voy a jugar por ocho colegios", planteó el periodista Eduardo Fuentes.

Y aunque a muchos sorprendió la alta cifra manifestada por Fuentes, en realidad fue la correcta, o al menos así lo aseveró la propia invitada al programa. Aunque luego relativizó el número exacto.

¿Por qué tantos colegios?

Como pareció lógico, el alto número de colegios por los que pasó Pamela Díaz en su época escolar desató las especulaciones. Fue así como la animadora del programa, Ivette Vergara, le preguntó de manera directa a qué se debía aquello.

"Oye, Pame, ¿por qué tantos colegios? Porque te echaban por mala conducta o también te ibas cambiando por otras cosas?", fue la consulta que le hizo la esposa de Fernando Solabarrieta a la influencer y comunicadora.

Fue en ese momento cuando Pamela relativizó la respuesta que había dado antes. "No sé si fueron tantos colegios, mentí", dijo inicialmente.

Luego hizo los cálculos y planteó que en Santiago "estuve en tres. En Puerto Varas como cuatro. Sí, casi ocho", sacó la cuenta.

No la entendían

Llegado a este punto, Pamela Díaz reveló que en los cambios de colegio influyó el que junto a su familia "nos cambiábamos de Santiago a Puerto Varas".

No obstante, de inmediato reconoció que "por lo general me echaban porque yo creo que ellos no me entendieron en ese momento. Y después tampoco".

"Cuando me echaron me fui al Liceo Pedro Aguirre Cerda, de Puerto Varas. Y ahí después me vine a Santiago y terminé el dos por uno", reveló la modelo.

"En tercero y cuarto medio fui seca, promedio 6,2", cerró el tema Pamela Díaz.