Los nuevos cambios que trae Starstruck de cara a sus últimos capítulos

Quedan solo seis duplas en competencia en Starstruck. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 09 de junio 2022 · 12:26 hs

Si pensaron que disoliver los tríos para formar duetos sería el último vuelco en Starstruck, estaban todos muy equivocados. De cara a los últimos capítulos, el estelar de Canal 13 se preparara para realizar nuevos cambios.

En la edición de este miércoles fue eliminado el team Luis Miguel, quedando solo seis parejas en competencia. Sin embargo, el próximo lunes el programa ya no tendrá dúos, sino que consistirá en duelos entre los integrantes de cada team, con el fin de nuevamente eliminar a un tributo de cada artista.

Así, Starstruck pasará a tener participantes en solitario, compitiendo por el premio de 10 millones de pesos.

Sergio Lagos, animador del espacio, declaró al respecto que “ya nos acercamos a la final de este viaje, cuando tenemos que empezar a despedir a participantes cada vez mejores, y nos vamos a quedar con uno solo por equipo”.

“Esta competencia individual será mucho más dura que la de equipos, y aquí veremos a un jurado más crítico y más detallista, lo que vuelve al programa algo más emocionante por tener que decir adiós a gente con la que hemos compartido tanto”, agregó.

El productor ejecutivo de Starstruck, Alexis Zamora, adelantó que “esta otra semana sigue la competencia dentro de los mismos teams, con el fin de no ser eliminados, de modo que se irán seis participantes, quedando sólo uno por tributo. La intensidad aumenta en estos últimos capítulos, porque la final será individual, y sólo un participante se llevará el primer lugar de la competencia”.

Los duelos entre los participantes que siguen en competencia serán: Cristofer Mera vs. Jorge Osvaldo Villagrán (Vicente Fernández), Trygve Nystol vs. Luis Morales (Joe Cocker), Tábata Adaros vs. Yenifer Alcayaga (Isabel Pantoja), Francia Parra vs. Francisca Pantenes (Rihanna), Francisco Javier Vergara vs. Yenni Luengo (Ana Gabriel) y Andrés Serrano vs. Ángel Zapata (Elvis Presley).