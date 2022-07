Los participantes eliminados que regresarán a la competencia de The Voice Chile

Tras ocho episodios, The Voice Chile: El Regreso definió a quienes volverán al estelar. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 15 de julio 2022 · 13:23 hs

El quinto coach de The Voice Chile, Gepe, tomó la difícil decisión de definir a los dos participantes eliminados que regresarán a la competencia del estelar de Chilevisión.

Después de ocho episodios, fueron cuatro artistas los que llegaron a esta instancia: Facu, Gabriela Arcos, Camila Ferretto y Jhon Soto. Mientras los primeros solo llegaron hasta las Audiciones a Ciegas, los dos últimos fueron descartados durante los Knockouts y debutaban en este espacio.

De esta forma, la dinámica para elegir a los ganadores sería enfrentando a mujeres y hombres en dos duelos por separado: Gabriela se enfrentó a Camila y Facu hizo lo propio contra Jhon.

Los primeros en presentarse frente a Gepe fueron los hombres, para luego dar paso a las mujeres.

¿Quiénes regresarán a The Voice Chile?

Una vez que presenció las cuatro interpretaciones, Gepe como quinto coach de The Voice Chile tuvo la difícil misión de elegir a los dos ganadores.

En primera instancia, se enfocó en las mujeres, inclinándose por Camila Ferretto para que vuelva a pisar el escenario del estelar.

“No puedo creerlo, no tengo palabras para explicarlos porque yo pensé que me iba. Después de todo lo que me ha pasado, siento que me voy siempre. Nunca pensé esa decisión”, dijo la ganadora.

Posteriormente, fue el turno de los hombres, donde fue Jhon Soto el elegido como ganador, terminando con el invicto que arrastraba Facu.

“Estoy muy feliz. Estoy increíblemente feliz y agradecido con absolutamente todos ustedes. Me sentí súper bienvenido, muy cálido y eso lo agradezco mucho. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida y conmigo por el esfuerzo”, señaló el artista que también fue parte de Rojo de TVN.

De esta forma, Soto y Ferretto volverán a la competencia de The Voice Chile a partir del próximo lunes cuando se inicien los shows en vivo.