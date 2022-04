"Los que mandan son hombres": Marlen Olivari aseguró que machistas censuran su último video

La ex candidata a alcaldesa de Viña criticó la censura a sus video clips en la televisión abierta.

Por: Juan Pablo Ernst 28 de Abril 2022 · 16:02 hs

A la "censura" y el "machismo" atribuyó Marlen Olivari la ausencia de sus videos clips en los programas de la televisión chilena. Así al menos lo afirmó durante su conversación con Julio César Rodríguez, en el programa Pero Con Respeto, de Chilevisión.

La exchica Morandé aprovechó el espacio para cuestionar las decisiones tomadas por algunos ejecutivos de canales criollos, y a las que consideró abiertamente discriminadoras.

En la conversación con JC, la ex candidata a alcaldesa de Viña del Mar relató que todos los programas de los distintos canales, y sin dar explicación alguna, decidieron no emitir ninguno de sus video clips. Entre ellos, destacó especialmente el caso de "Me importa un carajo", en el cual se la ve en la cama junto a un grupo de hombres con el torso desnudo.

Igual que Maluma

"Es lo mismo que había hecho Maluma un mes antes, estando en la cama con muchas mujeres, ¿recuerdas? Es lo mismo, pero al revés. A Maluma nadie lo criticó, incluso lo mostraban en los matinales", se descargó Marlen.

Consultada por el conductor, la exchica Morandé admitió con pesar que nadie de los canales le dio la posibilidad de mostrar su trabajo en la televisión abierta.

"Cuando enviamos este video para mostrarlo en un matinal, nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque los que mandan son hombres", aseveró la viñamarina.

Y ahondó en el tema al afirmar que "conversé con todos los ejecutivos de los matinales, de todos los matinales. Me dijeron: ‘Mándanos el video’. Se los mandé y hasta allí llegó la conversación. Lo encontraron muy fuerte. Yo saqué conclusiones: Esto es machista", sostuvo, sin guardarse nada.

El también conductor de Contigo En La Mañana, en tanto, se mostró sorprendido por lo relatado por Marlen.

"Me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Vamos a mostrarlo acá", lanzó Julio César. Y emitió el video "Me importa un carajo".