Los regalos de Pailita y Polimá Westcoast a Joseph Rivas: "Me dijeron que era un luchador"

Pailita y Polimá Westcoast compartieron en el escenario del Estadio Nacional junto a Joseph Rivas. AGENCIA UNO

Por: Esteban López Á 06 de noviembre 2022 · 11:07 hs

Las presentaciones de Pailita y Polimá Westcoast, ambos artistas de música urbana, era uno de los show más esperados por las personas que siguieron de cerca las actividades de la Teletón.

Si bien ya se habían presentado en el Teatro Teletón, los cantantes también dijeron presente en el cierre de la cruzada realizada en el Estadio Nacional.

Cantando uno de los hits que en el último tiempo se han tomado las plataformas digitales, “Ultra Solo”, los artistas nacionales no quisieron dejar pasar la ocasión para hacer la noche del sábado una de las más inolvidables para el joven que se robó el corazón de las personas en esta edición de la Teletón; Joseph Rivas, el “Chico Eléctrico”.

Mientras se presentaban en un Estadio Nacional que albergó a miles de personas, los artistas revelación de la música chilena decidieron subir al tiktoker al escenario para que compartiera con ellos y no sólo eso, que también se llevara el corazón que se le entrega a los artistas que dicen presente en la Teletón.

"Este regalito se lo quiero dar con mucho cariño a mi hermanito Joseph, que lo conocimos ahí en los pasillos de los camarines. Te quiero hermanito, tremenda persona como este niño y muchos niños luchando. Nunca bajen los brazos, sigan luchando. Ustedes son héroes, nosotros somos fans de ustedes, ustedes son los guerreros", señaló Pailita mientras le hacía entrega del Corazón de la Teletón a Joseph Rivas.

Una cadena, un reloj y un anillo de regalo

Pero la noche de Joseph Rivas no terminaba ahí. Los artistas de música urbana querían compartir con él y así fue como Pailita reconoció a ADN Radio que compartieron con el joven en los camarines.

“Lo llevamos al camarín y estuvimos todo el rato ahí. Lo subimos al escenario y todo, fue algo hermoso y estoy muy feliz”, reveló Carlos Raín Pailacheo, nombre real del artista. Por otro lado, Joseph Rivas reconoció que recibió más regalos por parte de Pailita y Polimá Westcoast.

"Me recibieron, me llenaron de regalos y me dijeron que era un luchador. Yo les decía que no y me decían, hermano te lo mereces. Son las mejores personas, me ayudaron con mis nervios y todo, no me puedo sentir más feliz", había señalado el querido tiktoker a LUN.

Finalmente, agregó que "me dieron un reloj, un anillo, una cadena y me dejaron subir al escenario. Fue un sueño".