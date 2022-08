Los roces que han protagonizado Daniela Castro y Max Cabezón en El Discípulo del Chef

Max Cabezón fue finalista de la segunda temporada de MasterChef Chile y Daniela Castro ganó el primer ciclo de dicho programa. CHILEVISIÓN.

09 de agosto 2022

Solo dos episodios de la nueva temporada de El Discípulo del Chef bastaron para que Max Cabezón y Daniela Castro sacaran a relucir sus diferencias.

En ambos capítulos, los integrantes del equipo verde de Ennio Carota han tenido pequeñas discusiones que no han pasado desapercibidos.

La primera de ellos ocurrió el domingo, cuando el chef italiano explicaba las instrucciones para replicar el menú del matrimonio entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem, que era la prueba.

“Chef, creo que para el fondo nos falta un elemento crocante, porque tenemos un guiso que podemos levantar con las mismas pancetas”, señaló Cabezón en la oportunidad.

En medio de sus palabras, intervino Castro, quien le indicó que “puedes ponerle láminas de tocino”. Sin embargo, su compañero no reaccionó de buena manera. “¿Puedo terminar?”, le dijo, para continuar con su explicación. “O los mismos porotos freírlos y tenemos un elemento crocante”, agregó.

Esta situación provocó una llamativa reacción de la ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile. “No estoy acostumbrada a que empecemos la competencia así. Tenemos que apoyarnos”, dijo en el confesionario.

El consejo de Daniela Castro

En el episodio de este lunes de El Discípulo del Chef, Max Cabezón y Daniela Castro volvieron a protagonizar un nuevo roce.

Al igual que el anterior, también ocurrió cuando Ennio Carota entregaba las instrucciones para una prueba en la que la consigna era preparar carnes exóticas como el conejo, guanaco y ciervo.

Mientras el chef daba instrucciones, Cabezón insistía en que “hagamos un Naan con ajo”, mientras su capitán insistía en que “lo importante es que no quede fuera de tono en el plato”. Cuando eso ocurría, Castro prefirió dar un paso atrás y señalar que “no voy a decir nada”, provocando la risa de Nicole Ángel. “Me voy a ir. Es que cómo va a hacer un Naan”, precisaba la participante.

En el confesionario, Max Cabezón desclasificó un consejo que le dio Daniela Castro previo al programa.

“Me llamó mucho la atención que antes de partir la prueba, como que Dani (Castro) me dice: Oye, ¿te puedo dar un consejo? Y yo le digo: Sí. Sí puedes”, contó, para luego revelar que su compañera le dijo. "Ahora hazle caso al chef en todo lo que te diga".

“Fue como uno: ¿En qué minuto no le hice caso? Dos: ¿Por qué tú me estás dando ese consejo?, y tres: está súper. Pero no me gustó”, reconoció el participante.