Los seis momentos que dejó la décima versión de Lollapalooza Chile

En esta edición, Lollapalooza Chile se celebró en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Por: Rodrigo León 21 de Marzo 2022 · 10:32 hs

Tras dos años de espera, Lollapalooza Chile finalmente celebró su décima edición por primera vez en el Parque Bicentenario de Cerrillos, donde miles de personas llegaron durante las tres jornadas marcadas por un diverso line up.

Para este regreso del festival fueron varios los momentos que marcaron los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo, durante el día y también en la noche, una vez que el público comenzaba su retirada.

A continuación te mostramos algunos de ellos:

Filas y tacos a la salida

Sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que debe solucionar Lollapalooza Chile en caso de continuar en el Parque Bicentenario de Cerrillos, es la retirada de los asistentes.

A eso de las 23:00 horas se registraron grandes atochamientos en las calles aledañas y una larga fila para poder ingresar a la estación Cerrillos del Metro de Santiago, el que extendió su servicio hasta las 00:30 horas durante este fin de semana.

Mientras algunos optaban por servicios de traslado a través de aplicaciones, otros recurrían a las micros que pasaban por el sector a esa hora de la noche. De igual manera, poder salir del lugar tardó, en algunos casos, hasta una hora.

Aglomeraciones y poco uso de mascarillas

Fueron varios los artistas que decidieron detener sus shows debido a las aglomeraciones en el público que provocaron más de algún asistente dañado. Tales fueron el caso de Cami y A$ap Rocky quienes pidieron poder disfrutar de sus presentaciones sin problemas y exigieron a la audiencia poder dar un paso atrás para tener espacio suficiente entre todos.

Por otro lado, aunque desde la organización se exigió el uso de mascarillas en todo momento, no fueron pocos los que optaron por sacarse el accesorio al interior del Parque Bicentenario de Cerrillos, mientras otros optaban por resguardarse del virus.

El discurso de Cami

Aunque detuvo su show en dos oportunidades, por aglomeraciones en el público y por una niña perdida, Cami entregó toda su energía en el VTR Stage de Lollapalooza Chile.

Esta presentación marcó el regreso de la cantante a los escenarios nacionales, haciendo un llamado a apoyar a los artistas nacionales y exigir Educación Sexual Integral en las escuelas.

Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue el discurso feminista que Cami entregó.

En medio de su show, la artista indicó que “parece que hay algunos que les incomoda que las mujeres hablemos de nuestro placer, ¿no? Qué fácil cuando un hombre habla de sexualidad y qué difícil cuando una mina canta de ello, ¿no? Vamos a empezar a reivindicar la liberación sexual de las mujeres desde la educación sexual integral para todo Chile”.

“Empecemos a darle el poder que tiene el útero. Amiga, hermana, compañera, tu útero es un fuckin' portal de luz. Un portal que tú tienes que conocer, investigar, apoderarte de él. El empoderamiento no viene desde que un par de weones nos sexualice en sus canciones y en sus videos. El empoderamiento no viene desde ahí, mamita”, agregó.

El triunfal regreso de Miley Cyrus

Desde 2014 que Miley Cyrus no pisaba tierras chilenas. Este sábado, la ex Hannah Montana se presentó en el VTR Stage de Lollapalooza Chile con una batería de sus mayores éxitos, como 7 Things, Party in the USA y Wrecking Ball. Pero como ha sido la tónica de estos últimos años, también realizó covers como Heart of Glass de Blondie, Where is my Mind? de Pixies y Jolene de Dolly Parton.

Pero Cyrus también se tomó algunos minutos para leer las pancartas que algunos fanáticos llevaron hasta su show. Uno que causó controversia fue el “Fuck you, Nick Jonas", en alusión a su ex pareja cuando era una adolescente, pero rápidamente tras leerlo aclaró que “era otra pancarta”.

Otro en tanto, llamó aún más la atención de la cantante: “Miley wreck my balls (Miley destroza mis bolas)”, el que incluso pidió que se lo llevaran al escenario y dejó que le tomaran fotos junto a ellos, agradeciendo la creatividad de sus fans.

El debut de Marcianeke marcado por las interrupciones

Pese a los cuestionamientos a Marcianeke, el chileno logró debutar sin problemas en Lollapalooza Chile, evidenciando una vez más el masivo público que mueve con sus canciones.

Pero ese fue el principal problema en el Perry's Stage del festival, donde la gran cantidad de gente que llegó a ver a Matías Muñoz -nombre real del artista- generó problemas y debió hacer un llamado a la seguridad, recalcando que esperó dos años por este momento. “Un poquito más atrás, no se maten”, dijo en medio del show.

Aún así, fueron varios los asistentes que debieron ser sacados por seguridad, debido a problemas por el exceso de público. En un momento, incluso, el show paró por alrededor de cinco minutos por una persona que tuvo que ser sacada en camilla. “Portense bien para que sigamos un show de pana”, insistió Marcianeke.

Presencia de Meghan Fox y Mia Khalifa

La actriz Meghan Fox y la ex estrella porno Mia Khalifa acompañaron a sus respectivas parejas, Machine Gun Kelly y Jhay Cortez, en su visita al país.

La primera fue vista en el escenario sacando fotos de su novio mientras se presentaba, mientras que Khalifa incluso estuvo en medio del público viendo a Foo Fighters, como lo evidenció en su cuenta de Instagram y algunos usuarios que la vieron.