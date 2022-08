Lucho Jara por su desvinculación de Mega: "Si yo no estoy en la tele no pasa nada. No le pasa nada al país"

Jara nunca supo los motivos reales de su desvinculación de Mega. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 14 de agosto 2022 · 11:57 hs

Luis Jara salió de la pantalla chica en mayo del 2020. Su contrato era hasta el 2023 pero él solicitó que la salida fuese antes. De igual manera, se refirió a los pormenores que desembocaron en su desvinculación de Mega después de once años en los que trabajó en aquella estación televisiva, conduciendo exitosos programas como Mucho Gusto.

La conversación se dio durante el último capítulo de “De tú a tú”, donde le explicó a Martín Cárcamo sobre su vida, ya que el cantante nacional se radicó en Miami, en Estados Unidos.

Martín Cárcamo: “Y ya llevas dos años sin pantalla”

Luis Jara: “Sí. Si no tiene sentido”

Cárcamo: “¿Y te dieron alguna explicación?”

Jara: “No”

Cárcamo: “¿La pediste?”

Jara: “Sí, uno pide explicaciones, pero yo también soy un gallo grande, y si ya no es, hagámosla cortita, ‘¿dónde firmo?’. Yo firmé mi finiquito con Mega el 31 de diciembre en muy buenos términos, con unos ejecutivos que salieron, lo que más me emocionó, a darme un abrazo.

Después de haber firmado, el cantante de “Cerca” se dirige a su auto donde estaba su esposa, quien le preguntó como se encontraba en ese momento. Jara empezó a llorar, pero sostiene que "cerró un ciclo de la mejor manera que alguien lo puede cerrar, lleno de abrazos, en paz, tranquilo".

«Y no pasa nada. Si yo no estoy en la tele el país sigue. Y si no estoy en la tele mis hijos crecen. Y si yo no estoy en la tele no pasa nada. No le pasa nada al país, no le pasa nada a nadie. Al único que le importa es a esta persona, a mí’”.

Jara desde que vive en Miami ha sido invitado a Telemundo, canal de televisión latino en Estados Unidos, donde ha tenido la oportunidad de promocionar sus conciertos en el estado de Florida. En aquella estación también lo han hecho cocinar con el chef Alfredo Oropeza.