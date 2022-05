Luciana Salazar acusa a su ex pareja de abuso sexual en medio de polémica por su hija

"Tengo pruebas de eso también. No lo denuncié porque yo no busco el escándalo, él me lleva a esta instancia”, acusó la modelo.

Por: Cristián Meza 02 de Mayo 2022 · 17:47 hs

Luciana Salazar salió al paso de las declaraciones realizadas por su ex pareja, el economista Martín Redrado, quien dejó en claro que no es el padre de su hija Matilda y de paso lo acusó de abuso sexual.

Todo se originó cuando Redrado conversó con el programa Socios del Espectáculo, donde recalcó que “quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé fueron como pareja, ya no lo somos más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos”.

“Por lo tanto, seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda realmente no nos hace bien a nadie, no le hace bien a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados. No soy el padre de Matilda”, agregó.

Ante esto, Luciana Salazar se comunicó con el programa, donde precisó que “yo nunca dije que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Así que espero que nadie más chicanee con ese tema porque lo dejé muy en claro siempre”.

“A la novia (Lulu Sanguinetti) le mintió desde el primer día. A mí me busco cuatro veces, y digo la palabra abuso porque me lo dijo Mariano Cuneo Libarona. Una persona que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar es un abusador... Y tengo pruebas de eso también. No lo denuncié porque yo no busco el escándalo, él me lleva a esta instancia”, acusó la modelo.

Salazar profundizó sus palabras contra su ex pareja, asegurando que “y a esta chica le mintió siempre (en referencia a Sanguinetti), porque nuestra relación no terminó hace cuatro años, el año pasado volvimos. A mí el año pasado me pasaron un montón de cosas que esta persona me hizo en off y que yo tengo que exteriorizar porque es la única forma que tengo de defenderme”.