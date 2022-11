Luis Jara acompañó a su hijo en importante momento de su carrera musical: "Sólo deseo que disfrutes"

Luis Jara vive especial momento junto a su hijo cantante. INSTAGRAM

Por: Esteban López Á 12 de noviembre 2022 · 14:38 hs

Luis Jara Quintanilla, cantante chileno y presentador chileno de 57 años, se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su vida en compañía de su hijo, Luis Felipe Jara. Y es que el artista que reside actualmente en Miami, compartió unas fotografías en compañía de su retoño, quien está comenzando a armar su carrera musical.

"Acompañando a mi querido Mellow (su hijo) en su primera sesión de fotos", compartió Jara, a quien se le aprecia acompañado de su hijo, que en el mundo de la música es conocido con ese apodo. "Sólo deseo que disfrutes esta nueva etapa hijo", comenta el ex conductor de Vértigo a través de otra fotografía.

El hijo de Luis Jara, de profesión periodista, decidió irse a Estados Unidos al igual que su familia y comenzar a formar su carrera musical, la cual se enfoca en un género más urbano. Incluso, está próximo a lanzar su segundo sencillo llamado “Contigo baby".

En conversación con Página 7, el joven que sigue los pasos de su padre en la música, reveló que “no estaba feliz en el trabajo y siempre me ha costado decidir lo que me gusta y lo que me apasiona”.

El segundo sencillo de Mellow

Luis Jara, quien se prepara para una gira por Chile y que hoy viaja por alguna parte del mundo a bordo de un exclusivo crucero, no quiso perderse la sesión de fotografías de su hijo que prepara el lanzamiento del mencionado segundo sencillo.

A través de su cuenta de Instagram, Mellow (Luis Felipe Jara), compartió que está ad portas de lanzar su nueva canción.

“QUE FELICIDAD MÁS GRANDE! Después de mucho tiempo puedo decirles a todos que este 18 de noviembre soltaremos “Contigo Baby” Un tema hecho con mucho cariño que espero disfruten tanto como yo”. Además, confirmó la canción estará disponible a través de todas las plataformas digitales.