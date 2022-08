Luis Jara encaró a Raquel Argandoña por polémica con chilenos en Miami: "¿Por qué te gusta tanto el cahuín?"

"Después de que lo comentamos acá, todos comenzaron a sacarse fotos con Luchito", dijo Raquel sobre los chilenos en Miami. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 26 de agosto 2022 · 13:49 hs

Había expectación cuando se supo que en Zona de Estrellas se encontrarían cara a cara la panelista Raquel Argandoña y el cantante Luis Jara, de quien la mamá de Kel Calderón había dicho que no era querido por los otros chilenos que residen en Miami.

Por las redes sociales se dijeron muchas cosas sobre el tema, que era verdad, que era mentira, pero el ex animador del Mucho Gusto y la ex panelista del Bienvenidos no se habían encontrado frente a frente.

Y fue en el programa de Zona Latina donde Mario Velasco puso de inmediato a colación el cruce de opiniones que hubo sobre el asunto. "La pregunta es la siguiente, Raquel: ¿tú dijiste que la cofradía de chilenos del Estado de Florida le hicieron el vacío al nuevo integrante (Lucho Jara)?", le preguntó el conductor.

"Si, lo dije. Ellos (los famosos chilenos de Miami) no esperaban que Lucho llegara con todo ese billete atómico y que triunfara. Antes no había ninguna foto de los chilenos con Lucho Jara. Después de que lo comentamos acá, todos comenzaron a sacarse fotos con Luchito", aseveró Raquel Argandoña.

Luis Jara pareció tomarse a pecho lo afirmado por la panelista de Zona de Estrellas: "Gracias, Raquel, por su gestión. No me di cuenta que me comenzaron a querer desde tu comentario, yo sé que me quisieron siempre... ¿Por qué te gusta tanto el cahuín?", le preguntó.

Pero lejos de estar molesto, Luis Jara dejó en claro que "esa es una ecuación digna de un programa que hace farándula".

"¿Cómo me voy a ser cargo de cosas que no son ciertas? No son ciertas. Igual lo pasamos bien, nos contestamos y se generó contenido, pero no pasó nada... Yo amo a Douglas", aseveró el intérprete de Mañana.

El secreto de Raquel

Pero los temas de conversación entre Raquel Argandoña y Luis Jara estaban lejos de terminar, porque el cantante radicado en Miami no dejó pasar la oportunidad para contar el secreto mejor guardado de la mamá de Nano Calderón.

Contó que cuando trabajaron juntos con la comunicadora, él estaba con sobrepeso y que la presentadora de televisión le reveló cómo lo hacía para mantener su figura.

"Cuando yo trabajé con Raquel me dice lo siguiente: 'Oye, gordo, ¿es idea mía o te queda apretada la chaqueta?'", reveló el cantante, quien pensó que "me cag... de entrada, esto va a partir mal".

Sin embargo, Raquel le preguntó: "¿Tú sabes por qué estoy flaca? Es por el charqui. El charqui te llena".

"Ella saca de la cartera, que era una especie de baúl, como un ataúd donde cabe hasta una persona adentro. Mete las manos y saca una bolsita de charqui", recordó Luis Jara en Zona de Estrellas.

"No me van a creer que el chaqui era muy pasoso, pero ella siempre andaba perfumada, no le sentía el olor a chaqui. Me dice: 'Come, abre esa boca y baja de peso conmigo'", añadió el cantante.

Y aunque Raque Argandoña lanzó que "en una semana te tenía como palo de flaco", Luis Jara admitió que fue al revés: "Me hizo engordar, porque como tiene tanta sal".