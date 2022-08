Luis Jara recordó el accidente en auto que lo marcó por años: "Lo pasé mal, sufrí mucho"

Luis Jara recordó que como el accidente fue un día viernes, debió estar detenido hasta el lunes. INSTAGRAM.

08 de agosto 2022

Un gran impacto causó en la vida del cantante Luis Jara el accidente automovilístico que protagonizó cuando era un veinteañero, según reconoció el también presentador de televisión durante la conversación que tuvo con Martín Cárcamo, en el capítulo del De Tú a Tú emitido este domingo.

Lucho Jara, que lleva un año radicado en Miami junto a su familia, recordó los pormenores de lo ocurrido, los días en que estuvo detenido sin poder hablar con su familia, y el momento en que se enteró que la persona a la que atropelló había muerto.

El intérprete de No sé Olvidarte contó que todo ocurrió en agosto de 1986, cuando tipo 6 de la tarde conducía un FIAT 147 verde en compañía del entonces el gerente de EMI, Julio Sáenz.

"De repente, frente a mi, aparece un indigente zigzagueando, un hombre de la calle, evidentemente borracho", relató el cantante de 56 años.

"En mi inexperiencia como conductor, trato de evitar atropellarlo. Pero fue imposible, porque el señor se tambaleaba y no tenía posibilidades de moverme hacia ningún lado. Y lo impacto de frente", rememoró.

"Él cae en el parabrisas, veo su cara encima y cae al suelo, se golpea en el cemento", prosiguió Luis Jara, quien se bajó de vehículo. "Lo primero que hice fue preguntarle cómo se llamaba, para saber si estaba consciente".

Detenido

Luego del accidente, que fue un día viernes, Lucho Jara fue detenido, curiosamente, por un teniente de Carabineros que había sido su compañero de curso en el colegio.

Le hicieron la alcoholemia y lo trasladaron al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde compartió celda con otros detenidos.

"Eso fue un día viernes y el martes tenía que representar a Chile en un festival en Colombia. Yo pensaba: 'cagó el festival, cagó mi vida, cagó todo'", le relató al rostro de Canal 13

"Tuve que estar tres días preso y lo pasé mal, sufrí mucho", dijo, aunque admitió que celadores y los demás "me trataron bien. Había ganado el Festival de Viña meses antes".

Cuando volvió a su casa "no podía hablar. Llegó mi profesor de canto, llegó una machi. Mis papás estaba destrozados, y yo me fui a Colombia como estaba", contó Luis Jara.

Se murió

"En el aeropuerto me encuentro con un compañero de curso de Civil y me dice: 'Te soltaron hue..., ah'. Sí, respondí. 'Murió el caballero', agregó él. Y cuando me lo dijo yo me morí... Me subí al avión, me fui a Colombia sin voz y llorando todo el viaje", recordó emocionado el intérprete de Mañana.

"Me morí, porque yo era un delincuente, sin serlo. Este caso después quedó sobreseído, porque no había ninguna responsabilidad mía", relató a continuación.

"Lo que pasa es que el impacto emocional es muy fuerte. Me enseñó a ver la vida un poco más clara, que las cosas pasan y a veces pasan por algo y uno tiene que entender no por qué, sino para qué", cerró el tema Lucho Jara.

Además, durante el programa Luis Jara recordó cuando Felipe Camiroaga lo ayudó a salir de un complejo momento económico, sí como su carrera musical, sus años como conductor del Mucho Gusto, el bullying del que fue objeto y su decisión de dejar la televisión.