Luis Sandoval aseguró ser víctima de "magia negra" por parte de ex compañero de TVN

Luis Sandoval tuvo que recurrir a una bruja para poder superar esta situación. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 01 de julio 2022 · 10:30 hs

El periodista Luis Sandoval reveló que durante su paso por TVN, donde fue parte del panel del matinal, fue víctima de “magia negra” por parte de un compañero de la estación, pero nunca supo quién era.

Su relato lo entregó en la edición de este jueves del programa Me Late de TV+ cuando hablaban sobre este tema que había afectado a diversos rostros de la televisión.

Al iniciar su relato, el panelista del programa de farándula aseguró que los animadores de distintos espacios televisivos “andaban protegidos con las típicas pulseritas rojas porque sentían que en algún momento de sus vidas les habían arrojado algún tipo de maleficio”.

“Yo recuerdo que, estando en TVN, trabajaba y me iba súper bien. No sé si fue magia negra, pero la envidia que había a mi alrededor hizo que me enfermara, y quedara en silla de ruedas”, comenzó relatando su experiencia Luis Sandoval, sorprendiendo a sus compañeros.

Sobre esto último, bromeó con que “llegaba cual Kenita Larraín al canal porque no podía caminar. Estaba en mi mejor momento televisivo y empecé a sentirme mal”.

A raíz de esta situación, el periodista recurrió a una bruja, quien le confirmó que “había recibido y absorbido tanta mala energía y envidia, que me encontraron una hernia en la columna”.

“Tuve que faltar por dos meses a TVN y después ir a trabajar en la silla de ruedas”, acotó el periodista sobre esta situación.

Como si eso fuera poco esta misma mujer le reveló que fue un compañero el que le “había arrojado algún tipo de mala onda y, como soy sensible, la absorbí y me fue súper mal como por un mes”.

Para poder superar esta situación, Luis Sandoval debió someterse a un ritual de sanación que incluía consumir ruda y agua bendita para poder sanar todos los males que le aquejaban.