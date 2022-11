Luis Sandoval pasó de Me Late a comentar la previa del Mundial de Qatar: "Me la juego por Brasil"

"Quedé Feliz con los resultados y me sentía como que hubiese llevado años haciéndolo", aseguró Luis Sandoval. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 21 de noviembre 2022 · 12:01 hs

Como un desafío profesional que llegó en el momento justo tomó el periodista Luis Sandoval la oferta que le hicieron desde el canal TNT para comentar la previa del Mundial de Qatar 2022.

El ex Me Late confirmó que lo contactó una productora de la estación televisiva para invitarlo a sumarse al panel encargado de analizar la ceremonia inaugural de la cita futbolística.

Dijo también que la propuesta obviamente no era para comentar sobre los temas estrictamente deportivos, sino para aportar con datos más faranduleros y de lo que ocurría en torno a la ceremonia.

"Me llama el viernes muy temprano la productora de TNT para invitarme a ser parte del panel donde tenía que comentar la ceremonia inaugural, toda la trastienda", le contó Luis Sandoval a Publimetro.

No obstante, ante ese primer acercamiento el ex panelista de Me Late pensó que como el fútbol no era su fuerte, lo mejor era dejar pasar la oportunidad.

Pero lo pensó mejor y decidió retractarse y aceptar el desafío.

"Yo le fui súper honesto, le dije que no era mi área, no sabía de futbolistas", reconoció el periodista.

"Pero después de un rato me quedé pensando y dije no, por qué me estoy negando a la posibilidad de trabajar en algo que podría proyectarme quizás más adelante", dijo sobre la reflexión que lo hizo cambiar de opinión y sumarse al proyecto.

Bien evaluado

Apenas lo hizo comenzó a interiorizarse con el deporte más popular del planeta, pero con aquellos datos que no conocen los hinchas más fanáticos.

"Me puse a estudiar, investigar y estuve todo el fin de semana leyendo. Me instruí e hice un buen trabajo", dijo luego Luis Sandoval, sin falsa modestia.

En su conversación con el citado medio, el profesional de las comunicaciones admitió que "estaba igual un poco nervioso, pero salí bien evaluado. Así que súper contento".

"Soy periodista, no podía flaquear. Me mentalicé y salió súper bien", recalcó también.

Y hasta se dio tiempo para comentar que en el canal "incluso me pasaron el camarín de Mónica Rincón. Me sentía muy VIP", bromeó.

Sobre su candidato para ganar el Mundial de Qatar 2022, Luis Sandoval no tuvo ninguna duda: "Yo me la juego por Brasil, me encanta como juegan y me gusta su pasión", cerró el tema.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram Luis Sandoval también comentó su participación en el espacio deportivo.

" Quedé Feliz con los resultados y me sentí como que hubiera llevado años haciéndolo ", posteó.