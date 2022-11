Luis Sandoval recordó episodio de discriminación que sufrió en Mega por no ser rubio

Luis Sandoval fue llamado por el director de Mira Quién Habla tras aparecer en cámara. INSTAGRAM.

29 de noviembre 2022

Luis Sandoval, periodista de espectáculos, recordó un difícil episodio de discriminación que vivió en Mega años atrás, cuando formaba parte del programa Mira Quién Habla, por el simple hecho de no ser rubio.

Su relato lo dio a conocer en el programa Que Te Lo Digo, donde comparte con Sergio Rojas y Paula Escobar, mientras abordaban las declaraciones de Cecilia Bolocco respecto a las mujeres de tallas grandes.

“Cuando yo estaba en Mira Quién Habla era notero como todos nosotros alguna vez en la vida, y una vez yo hice un enganche, que es cuando presentas la nota. Estoy aquí, en el Parque O’Higgins, presentando este evento. Me veía súper bien”, relató el comunicador.

El problema vino minutos después cuando Luis Sandoval recibió un llamado de parte de su jefe. “Resulta que después sale al aire y el director puso el grito en el cielo porque yo estaba en cámara”, aseguró.

“Me mandan a llamar a la oficina de este director y me dice ¡Nunca más te pongas en cámara!. Yo le digo ¿Por qué? Mis compañeros también salen en cámara, también tengo derecho, quiero crecer como periodista”, continuó.

La respuesta que recibió Luis Sandoval

Posterior a esto, el periodista recibió una inesperada respuesta por parte del director de Mira Quién Habla.

“La diferencia es que los únicos que tienen derecho a salir en cámara, en aquella época en Mega, son los periodistas rubios de este programa”, reveló Luis Sandoval.

“¡Eso me dijo! Y rubios en aquella época estaba la Rocío Marín, Francisco Kaminski, había dos periodistas más que eran muy rubias, que eran elegidas justamente por ser rubias, rubias rubias. Y yo no lo podía hacer porque no era rubio”, cerró el ex panelista de Me Late en Que Te Lo Digo ante la atenta mirada de sus colegas.