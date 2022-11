Magdalena Max-Neef confirmó que padece una complicada enfermedad: "No me da el cuero"

"La próxima semana volveré con tanta energía que los voy a dejar agotados", aseguró Magdalena Max-Neef en su posteo. Archivo Agencia UNO.

La actriz Magdalena Max-Neef confirmó a través de las redes sociales que padece una complicada enfermedad, tras salir a explicar el motivo por el cual no realizó la transmisión en vivo que había anunciado a través de su cuenta de Instagram.

Usuaria habitual de Instagram, la artista les había dicho a sus seguidores hace unos días que padece una complicada enfermedad.

Se trata del hipotiroidismo, que Magdalena explicó en ese momento de la siguiente manera: "Si a pesar de dormir bien estás fatigado, puede haber muchas razones y tienes que pesquisar. Yo me enteré que estoy con hipotiroidismo", contó en Instagram

"Los síntomas más comunes son cansancio, intolerancia al frío, apatía e indiferencia, depresión, disminución de memoria y de la capacidad de concentración mental, entre otros", detalló a continuación.

Pese a todo lo anterior, en aquella oportunidad la artista ofreció realizar en los siguientes días un nuevo live.

Y era el día martes el fijado para la transmisión en vivo que iba a realizar junto a su colega y amiga, Pepi Velasco.

Los seguidores que estuvieron atentos durante esa jornada al Instagram de Magdalena se quedaron con las ganas, porque al final no lo hizo.

"Me desinflé"

Magdalena Max-Neef, sin embargo, empleó la misma red social para subir un video en el que explicó los motivos que la llevaron a suspender el live.

"Esto es para puro dar excusas", reconoció de inmediato Max-Neef. Y dijo también que "les prometo que hice todo el intento".

"Me sentía como el hoyo, hoy me desinflé completamente", admitió con pesadumbre la artista.

"Estoy como si hubiera corrido tres maratones y con suerte he ido al baño", indicó, a la vez que manifestó que "ya tengo hora a la endocrinóloga".

También expresó sus "gracias por todo el cariño y buenos deseos. Son demasiado buena onda. Qué fome sentirse mal, es una cosa muy rara", apuntó.

Reveló que el día en que iba a hacer el live "me levanté, me duché y me lavé el pelo para ir a hacer el live".

"Pero no me da el cuero", confesó a los usuarios, a quienes les pidió perdón e invitó a sumarse al próximo live. "Lo hacemos la próxima semana", dijo.

"La próxima semana volveré con tanta energía que los voy a dejar agotados", aseguró Magdalena Max-Neef en su posteo.