Mamá de Benjamín Vicuña sugirió que su hijo se casó con China Suárez: "¿Te acuerdas?"

Por: Juan Pablo Ernst 01 de diciembre 2022 · 11:15 hs

Benjamín Vicuña se habría casado con María Eugenia Suárez, la popular China, de acuerdo a lo que dejó entrever la mamá del actor chileno.

Todo ocurrió en el programa Todo Por Ti, que conduce Cecilia Bolocco, en cuyo último capítulo Benjamín Vicuña compartió pantalla con su madre, Isabel Luco.

Durante el espacio el actor habló de diversos temas personales y profesionales, y tuvo especiales palabras de recuerdo hacia su hija mayor, Blanca, fallecida hace 10 años, y su padre, Juan Pablo Vicuña, cuyo deceso se produjo este año.

Fue cuando hablaban de las nuevas formas de familia que existen que Cecilia Bolocco le hizo una pregunta muy directa a Isabel Luco: "¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?", la interrogó.

Pero incluso antes de que la mamá del actor esbozara una respuesta, la ex Miss Universo prefirió hacerle la consulta al mismísimo Benjamín Vicuña.

"A esta altura es más para una teleserie", respondió con humor el papá de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio.

Estos dos últimos niños son hijos de su relación con la actriz China Suárez, quien fue la protagonista de las revelaciones que realizó poco después Isabel Luco.

Es que luego de la respuesta del actor, su mamá se dirigió a él y le preguntó: "¿Te acuerdas?".

Y sin esperar respuesta le contó a Cecilia Bolocco que "cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: 'Padre, ¿por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?. Y aprovechamos de casar a...'. Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?", reveló la progenitora de Benjamín Vicuña, dando a entender que su hijo y China Suárez se habían casado en aquella ocasión.

Pero el actor rompió su silencio para apuntar que "no, no fue un rito".

De inmediato, y con un tono de voz más elevado y que parecía más serio, el artista agregó: "¡No, mamá, no!", aunque le añadió una risa que relajó el instante.

Pero lejos de dar por cerrado el tema, Cecilia Bolocco le preguntó al actor: "¿Tú te quieres casar en algún momento o no has querido nunca, no te interesa?".

"No tengo una afinidad particular por el rito, ni por la fiesta, ni por la Iglesia. Creo que hay cosas más importantes. Sí encontrar un compañero, eso sí", apuntó Benjamín Vicuña.