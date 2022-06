Marcela Vacarezza a Felipe Bianchi por el plebiscito de septiembre: "No seamos ilusos"

"El 4 de septiembre dirá lo suyo", aseveró Vacarezza en su respuesta a Bianchi. Foto: Archivo Agencia UNO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 23 de junio 2022 · 13:04 hs

Un cruce que sacó chispas en las redes sociales protagonizaron Marcela Vacerezza y Felipe Bianchi, a raíz de declaraciones de la esposa de Rafael Araneda respecto del Plebiscito de salida de la Nueva Constitución.

Con fecha fijada para el próximo 4 de septiembre, la expanelista del Buenos Días a Todos posteó en Twitter un mensaje alusivo a la cita en que los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la nueva Carta Fundamental.

Me llaman la atención aquellos que votaron, y llamaron a votar apruebo, porque pensaron que de ahí podía salir una buena Constitución y hoy dicen estar arrepentidos", comenzó su mensaje Marcela Vacerezza.

Y de inmediato planteó que "con sólo tener claro que la elección de los constituyentes era en periodo octubrista, debieran haberlo sabido".

"Tienes toda la razón"

Sus palabras no quedaron en el aire y fueron muchos los que las respondieron, ya sea para apoyarla o para cuestionar sus palabras. Y uno de estos últimos fue el periodista Felipe Bianchi, que también usó su cuenta del pajarito azul para contestarle.

"La verdad, mi querida Marcela, es que al menos yo, que me muevo mucho y por muchos lugares distintos, y que entrevisto mucha gente cada día por razones de trabajo, no conozco a nadie, ni uno solo, que haya votado apruebo y ahora vote rechazo. Ningun@. En eso tienes toda la razón", posteó el ex CQC.

Como era de esperar, los dichos de Bianchi no cayeron en un saco roto y la misma Marcela Vacarezza volvió a retomar el tema.

"Estimado. El 4 de septiembre dirá lo suyo", inició su respuesta la presentadora de televisión.

Y luego argumentó que "obviamente el padrón electoral será diferente, porque es voto obligatorio, pero no me cabe duda que los porcentajes variarán y no sólo por esta razón".

"El voto es secreto y por eso 'no consta' la decepción de varios, pero no seamos ilusos", cerró el tema.

Como todavía faltan más de dos meses para que se lleve a cabo el mencionado plebiscito, no hay que ser adivino para suponer que no será el último cruce entre Marcela y Felipe por el asunto.