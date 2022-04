Marcela Vacarezza aclara comentario sobre polera de Camila Vallejo: "El prejuicio parece que los nubla"

La animadora tuiteó sobre la polera de la ministra durante la noche del jueves. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 15 de Abril 2022 · 16:41 hs

La animadora Marcela Vacarezza salió a aclarar un enigmático comentario que entregó sobre una polera usada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en una actividad en el Palacio de La Moneda.

En una imagen, que se viralizó en las redes sociales, se pudo ver a la ex diputada PC y ex dirigenta estudiantil usando un atuendo que llevaba la frase "Mamacita needs a margarita" (mamacita necesita una margarita, en español).

La ex panelista de SQP comentó el contenido de la polera con un tuit que llevaba el siguiente mensaje: “Me dio sed… y mañana es feriado”.

El mensaje de Vacarezza sobre la vocera desató una ola de reacciones e interpretaciones, las que tuvo que aclarar con otro tuit emitido durante la noche del jueves.

“De verdad chiquillos que estamos muy mal. Lo escribí en buena y no la critico. Por el contrario, bien regia es. El prejuicio parece que los nubla. Buenas noches y tómense una cosita”, escribió la psicóloga.

Las opiniones políticas de Vacarezza

Marcela Vacarezza ha usado las redes sociales para opinar de todos los temas, especialmente de política, por lo que ha ganado adherentes pero también detractores.

En septiembre del año pasado, durante la conmemoración del Golpe de Estado de 1973, la comunicadora aprovechó de negar un supuesto apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet revelando la historia de su padre Ricardo Vacarezza, quien fue dirigente del Colegio Médico, y que fue perseguido por los militares.

“Lo mío no es nada al lado de todo lo que ya sabemos que ocurrió y para cuyos familiares no hay consuelo. Mas no por todo esto no voy a pensar que hoy lo mejor para Chile es tener una visión de futuro que permita que este sea un país donde su centro sea propiciar la dignidad de las personas”, escribió.