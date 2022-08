Marcelo Chino Ríos: "Votaré Rechazo porque quiero que Chile vuelva a ser número uno"

El actual entrenador de Juncheng Shang (245° ATP) apeló a la emocionalidad para instar a la ciudadanía a inclinarse por el Rechazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 15 de agosto 2022 · 15:40 hs

Marcelo Chino Ríos no quiso ser ajeno a la discusión sobre la nueva propuesta constitucional que se votará el próximo 4 de septiembre, donde indicó que votará por el Rechazo.

A través de un registro audiovisual, donde destaca las celebraciones tras conseguir el número uno del mundo, para hacer un llamado a no dejar que las diferencias políticas y a la responsabilidad a la hora de votar.

“Nuevamente Chile nos necesita unidos. Dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”, escribió el Chino Ríos en sus redes sociales.

El actual entrenador de Juncheng Shang (245° ATP) apeló a la emocionalidad para instar a la ciudadanía a inclinarse por el Rechazo.

“Cuando Chile gana, todo un país sale a celebrar. Todos gritan, pero de emoción y felicidad. Cuando Chile gana, todos se siente identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay desmanes, no hay violencia”, aseguró el ex tenista.

Así, Ríos se preguntó: “¿Vamos ganando este partido? He visto como nuestro país se ha levantado de peores catástrofes, sin mirar nuestras diferencias, sino lo que nos une. Vivimos un momento histórico, donde se juega la final de este campeonato”.

“Yo votaré Rechazo porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número uno”, sentenció Ríos, a solo 24 horas que el actor Alvaro Rudolphy también anunciara su voto por el Rechazo, al igual que sus colegas Pablo Díaz y Diego Ruiz.