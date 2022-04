Marcianeke defiende sus letras: "Lamentablemente la verdad es cruda y yo canto la verdad”

El nombre de Marcianeke saltó a la palestra a la luz de los hechos de violencia en diversos colegios a lo largo del país, siendo sindicado como “responsable” de estas situaciones con sus canciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 22 de Abril 2022 · 20:17 hs

El cantante Marcianeke, nombre artístico de Matías Muñoz, salió al paso de los críticos de sus canciones, planteando que sus letras dan cuenta de sus experiencias de vida.

El artista urbano, quien es el nuevo invitado del programa La Junta, señaló que “últimamente han estado criticándome por el contenido que canto, no sé que hueá se creen”.

"Yo no le pongo la pistola en la cabeza a nadie para que se pesque a combos escuchando mis temas", aseveró Marcianeke.

El cantante precisó que “la responsabilidad es propia. Yo soy responsable de las hueas que hago igual que todas las personas que están haciéndolo”.

“A la gente, aunque le guste o no, yo canto lo que vivo porque cuando no cantaba no quería estar vivo y lamentablemente es así, yo sé lo que canto. Lamentablemente la verdad es cruda y yo canto la verdad”, puntualizó.

El nombre de Marcianeke saltó a la palestra a la luz de los hechos de violencia en diversos colegios a lo largo del país, siendo sindicado como “responsable” de estas situaciones con sus canciones.

Así, el diputado Tomás Largomasino sostuvo que “cómo no vamos a tener violencia en los colegios si nuestros niños, niñas y adolescentes son constantemente bombardeados por violencia, apología al narcotráfico y la drogadicción".

“Los ídolos, (como) Marcianeke, entre tantos otros, son los que están provocando esto”, agregó.

El parlamentario independiente puntualizó que “el día de hoy existe una libertad absoluta para que cualquier artista, en cualquier horario, pueda transmitir música o videos, incluso por los medios de redes sociales, como YouTube, entre otros, que hacen apología a la drogadicción, narcotráfico y la violencia”.

Es por esto que planteó que "hay que avanzar y promover para que este tipo de comunicaciones se detenga, porque por supuesto que influye día a día en los niños, niñas y adolescentes”.