Marcianeke y su desintoxicación del tusi: "Ha estado dura la cosa"

Por: Rodrigo León 25 de noviembre 2022 · 14:19 hs

Matías Ignacio Muñoz Muñoz, más conocido como Marcianeke, confesó hace algunas semanas estar en pleno proceso de desintoxicación del tusi.

Fue a través de una transmisión a través de Instagram que el artista urbano anunció que se alejó del consumo de esta popular droga sintética.

“Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio. Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro pitito”, reconoció el intérprete de “Dímelo Ma” en ese entonces.

Marcianeke contó que en medio de este proceso ha debido enfrentar situaciones difíciles, como cuando “llegan amigos que no saben que estoy chantao, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volado”.

Por lo mismo, aseguró que “tengo que hacerme mierda fumando pitos”, para evitar el consumo de tusi.

A semanas de eso, Marcianeke fue consultado cómo lleva este proceso alejándose de esta droga. “Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor”, aseveró.

El cambio de Marcianeke en su carrera

En su más reciente participación en el programa Urbanos a Prueba de Chilevisión, Marcianeke reveló que además de estar rehabilitándose del tusi, también planea hacer un cambio en su carrera musical.

Por lo mismo, dejará de hablar de fiestas y drogas en sus canciones, para no tocar los mismos temas por los que alcanzó la fama durante los últimos años

“Ahora hemos tratado de cambiar las letras porque pa’ que vean que uno igual cambió. Que uno tuvo que pasar por eso no más po, quizás pa’ darse cuenta”, explicó Marcianeke en el espacio que se transmite a través de las redes sociales del canal perteneciente a Paramount.