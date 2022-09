Margot Kahl habló de su experiencia con el cáncer de piel que la afectó: "Me asusté"

Margot Kahl calificó su experiencia con el cáncer como "una llamada de atención, sin duda para disfrutar más la vida". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de septiembre 2022 · 13:03 hs

Margot Kahl reconoció que sintió temor cuando hace unos años se enteró que tenía cáncer a la píel, y reveló que debido a aquello "no puedo tomar sol nunca más en la vida".

La animadora estuvo de invitada en el nuevo estelar de TVN, Buenas Noches a Todos, donde conversó con Eduardo Fuentes sobre diversos temas, entre ellos el de su regreso a la televisión después de dos décadas.

Fue la misma Margot Kahl quien, según le contó al anfitrión del programa, descubrió que tenía una zona de la piel en su espalda que al palparla no se sentía igual que el resto.

“Me tomé una foto. Me metí internet, comparé con las fotos que había y pedí hora al dermatólogo. Le dije que no sabía lo que podía ser. Él me mandó hacer una biopsia y salió el resultado", le contó la comunicadora a Eduardo Fuentes.

La ex conductora del Buenos Días a Todos relató que "fue un tumor, un cáncer de piel muy localizado".

"Más allá de la cicatriz y los ocho puntos que tengo en el hombro, la verdad no pasó más allá. Y lo agradezco", enfatizó Margot Kahl.

Dijo también que siente que en el proceso que vivió por la enfermedad "salió todo muy limpio, perfecto!".

"Te mentiría si te digo que lo alcancé a vivir como algo muy potente, porque la verdad no puedo compararlo a lo que vive otra persona", manifestó la animadora.

Lección de vida

Reconoció, no obstante, que lo ocurrido la obligó a tomar precauciones de ahora en adelante.

"No puedo tomar sol nunca más en la vida", admitió, aunque asumió que no es algo tan complejo, "pero en algún minuto me asusté un poquito, sobre todo antes de que me dieran el diagnóstico", señaló.

Margot Kahl dijo que hoy toma ese complicado capítulo de su vida como una advertencia, una lección de vida.

"De repente la vida te manda señales y piensas: '¿Y si esto fuese peor?, ¿qué me falta por hacer?, ¿qué es lo que todavía tengo pendiente?, ¿he dado gracias lo suficiente?, ¿le he dicho a mis cercanos todo lo que los quiero?'", planteó la comunicadora.

Y explicó que para ella fue "una llamada de atención, sin duda para disfrutar más la vida, quejarse menos y para agradecer".