Margot Kahl recordó su difícil paso por Canal 13: "No me querían ahí"

Margot Kahl vuelve a la TV a dos décadas de su mala experiencia en Canal 13.

Por: Rodrigo León 12 de septiembre 2022 · 11:34 hs

Margot Inge Kahl Pingel, ingeniera comercial y animadora de televisión conocida simplemente como Margot Kahl, se prepara para lo que será su regreso a la televisión después de dos décadas.

De la mano de TVN, donde desarrolló gran parte de su carrera, el 3 de octubre encabezará el nuevo programa Hoy Se Habla.

En una reciente entrevista con El Mercurio, donde abordó esta vuelta a la pantalla chica, la ex conductora del Buenos Días A Todos recordó lo que fue su breve pero difícil paso por Canal 13, señal a la que llegó en 2002 y se mantuvo hasta 2003.

Si bien, Margot Kahl llegaba a Inés Matte Urrejola para encabezar proyectos periodísticos y un estelar, solo se concretó este último llamado Por Fin Es Lunes. En dicho espacio trabajó con Coco Legrand, en la primera temporada, y luego con Antonio Vodanovic en la segunda.

“Llegue allá pensando que iba a ser exactamente igual a lo que había vivido en TVN, que se haría un trabajo en equipo, pero no fue así. Imagínate que mi reunión de bienvenida fue para decirme que no me querían ahí”, relató la ingeniera comercial.

El dolor de Margot Kahl al llegar a Canal 13

La animadora sostuvo que “no tengo la certeza, pero creo que me contrataron sin que los equipos supieran y que se pueden haber sentido sobrepasados. Pero ese es un tema de gestión interna que no fue mi responsabilidad”.

“El dolor más grande mío, si es que tuve alguno, fue tratar de entender lo que los seres humanos eran capaces de hacer con otro”, reflexionó.

Margot Kahl agregó que “hasta entonces siempre había estado rodeada de equipos contenedores con los que podía tener confianza, sabía que había lealtad y que, si alguien quería decirte algo, te lo iba a decir en la cara”.