María Becerra y la pésima experiencia de amor con el actual novio de China Suárez: "Aprendí a ..."

Por: Equipo El Dínamo 12 de agosto 2022 · 16:11 hs

María Becerra recordó la relación que tuvo con el actual novio de la China Suárez, el músico de Trap, Rusherking y aprovechó de lanzar fuertes declaraciones.

Becerra y la pareja de María Eugenia Suárez, terminaron su noviazgo mal. Tras el término, la popular cantante y ex youtuber le dedicó a Thomás Tobar, cuyo nombre artístico es Rusherking, fuertes mensajes en Twitter, aunque ella luego se arrepintió y más tarde borró.

En conversación con la revista Gente, a María Becerra le preguntaron qué aprendió de las relaciones, a lo que ella respondió: "Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones, a idealizar a una persona...".

"A veces esperas que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto", dijo la ex de Rusherking.

“Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba”, agregó María Becerra.

"A veces, das mucho para el otro y eso no está bien", señaló Becerra sin nombrar a la pareja de la China Suárez, aunque evidentemente los medios argentinos apuntan a él y su conflictiva separación.

El romance de la China Suárez y Rusherking

Tras el escándalo del término de la joven pareja, en medio de rumores de infidelidad por parte de Rusherking, el cantante trapero confirmó su romance con la ex de Benjamín Vicuña.

“Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”, dijo María Becerra hace un tiempo.

“Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera", añadió.