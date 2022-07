María Jimena Pereyra busca ser madre junto a su esposa: "Es lo único que me falta en la vida"

María Jimena Pereyra sueña con convertirse en mamá junto a su esposa. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Gaspar Marull 03 de julio 2022 · 13:14 hs

A sus 45 años, la cantante y presentadora de televisión argentina, María Jimena Pereyra, afirmó que aún mantiene el sueño de ser mamá junto a su esposa, pero a la vez conserva la aprensión de que el tiempo le pase la cuenta.

Durante su participación en La Divina Comida, a ex integrante de Rojo explicó que lo ha intentado varias veces, pero que no son procesos fáciles y que cada vez que no funciona genera dolor que hace que se replantee distintas cosas y cambie la forma que tiene de ver la vida.

“Lo he comentado varias veces ya, llevamos seis o siete intentos, yo quiero que crezca la familia, quiero ser mamá, no quiero ser abuela, porque ya se va pasando el tiempo”, señaló.

La artista añadió que “creo que es lo único que me falta en la vida, sé que hay tiempos, pero no son procesos fáciles, por el solo hecho de que ese intento no funcionó, el dolor que eso provoca también hace que te replantees muchas cosas y le empieces a dar vueltas a tu vida”.

En la conversación también estuvieron Mario Velasco, Daniela Aránguiz y Daniel Grave que competían por quién iba a ser el mejor anfitrión, y en esa instancia Pereyra comentó su sueño, con su esposa, de convertirse en mamás.

“Por suerte todo se encaminó y seguimos juntas con ganas de seguir intentándolo”, concluyó María Jimena Pereyra en el espacio televisivo, quien no descartó que si no funciona el proceso, también barajaría la adopción de adoptar a un pequeño.