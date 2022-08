María Luisa Godoy agradeció el cariño recibido tras revelar que su hijo nacerá con Síndrome de Down

María Luisa Godoy afirmó que recibió las experiencias de distintos seguidores con sus hijos con Síndrome de Down. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 23 de agosto 2022 · 10:21 hs

A casi 24 horas de la emisión de su entrevista en De Tú a Tú, donde reveló que el hijo que espera fue diagnosticado con Síndrome de Down, María Luisa Godoy agradeció las muestras de cariño que recibió durante este lunes.

A través de su cuenta de Instagram, donde además publicó una serie de imágenes del detrás de cámara del programa que conduce Martín Cárcamo, la animadora de TVN afirmó que “no quiero terminar el día sin agradecer tanto amor. De corazón mil mil gracias”.

“Estamos emocionados como familia del cariño de nuestros amigos, conocidos y miles de personas que nos han escrito cosas muy lindas. Gracias por tantas experiencias que nos han compartido. Hemos leído cada uno de sus mensajes”, agregó la periodista en la red social.

En las imágenes compartidas, Godoy aparece junto a Cárcamo -con quien animará el próximo Festival de Viña del Mar-, su esposo Ignacio Rivadeneira, su hijo y sus hijas.

El relato de María Luisa Godoy

La animadora María Luisa Godoy fue la protagonista del episodio de este domingo del programa De Tú a Tú, donde reveló que el hijo que espera, el quinto junto a Ignacio Rivadeneira, fue diagnosticado con Síndrome de Down.

Allí, aseguró que “nunca lo vi como algo negativo (el síndrome). Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría” y que junto a su pareja conversaron “y dijimos que va a ser un tremendo aporte como cada uno de nuestros hijos, un aprendizaje para todos, un golpe de realidad en un mundo de mucho individualismo, que siempre nos va a aterrizar como familia, y eso es muy bonito sentirlo también”.

“No tengo ninguna duda de lo que va a ser él, de lo que él se puede convertir. Sí, me da miedo la sociedad, porque todavía falta tanto en el tema de la inclusión. Uno dice que no lo discriminen en los colegios, que no lo miren como pobrecito, sino como el aporte que estoy segura que son, como cualquier ser humano”, reconoció.