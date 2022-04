María Luisa Godoy apuesta por Pablo Chill-E para Viña 2023: "Tiene que estar"

María Luisa Godoy aseguró que Pablo Chill-E es una de sus cartas para Viña 2023, puesto que la música urbana debe estar presente. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 13 de Abril 2022 · 11:52 hs

La animadora María Luisa Godoy dio cuenta de su interés de ver al cantante chileno Pablo Chill-E en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, la que ya fue confirmada para realizarse entre el 19 y el 24 de febrero de 2023.

Sus declaraciones ocurrieron en el lanzamiento de la exposición fotográfica del artista urbano en el Centro Cultural Gabriela Mistral la noche del lunes, que lleva por nombre “Capítulo Clon”.

En dicha instancia, la conductora del Buenos Días A Todos conversó con LaJunta+, donde confirmó que con el intérprete eran amigos desde hace un tiempo. “Ya uno puede decir que somos amigos, porque nos conocemos hace harto tiempo”, reveló Godoy.

En dicha entrevista, reconoció que comenzó a escuchar música urbana “por los creadores de La Junta”.

“Ellos hace muchos años me mostraban videos de música urbana y me empecé a ser fan. Me mostraban a Pablito y diferentes artistas del género”, comentó, y recordó que “empecé a trabajar en Puente Alto, me hice amiga de Matías Toledo, de la Coordinadora Shishigang, precisamente la de Pablito, donde ayuda”.

En medio de eso, María Luisa Godoy aseveró que “la música urbana tiene que estar presente en el Festival de Viña”, postulando a Pablo Chill-E para subirse al escenario de la Quinta Vergara.

“Ojalá sea Pablito”, reconoció, añadiendo que también “puede ser Polimá, Flor de Rap, Princesa Alba y por qué no, su Pailita”.

A pesar de sus intenciones, la animadora del certamen dejó en claro que “no corto el queque yo, pero uno da su opinión”, aunque “si de mí dependiera, la música urbana tiene que estar en el Festival de Viña”.

“Debemos estar orgullosos de lo que ha logrado mundialmente la música urbana en nuestro país”, indicó Godoy, y que “se trae mucho a cantantes de reggaetón, de trap y no se cuestiona nada, pero lo nuestro lo comenzamos a cuestionar o no se reconoce como se merece”.