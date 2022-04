María Luisa Godoy confirmó que espera a su quinto hijo: "Tengo cuatro meses"

Diversas figuras de la televisión y el espectáculo felicitaron a María Luisa Godoy por su nuevo embarazo.

Por: Rodrigo León 07 de Abril 2022 · 16:15 hs

A solo un día de que se rumoreara respecto a la noticia, María Luisa Godoy utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que está embarazada nuevamente y espera a su quinto hijo junto a su pareja, Ignacio Rivadeneira.

Fue el portal Glamorama el que dio a conocer la noticia, confirmando la información con fuentes al interior de TVN. Posterior a eso, el programa Me Late se puso en contacto con la animadora, quien habría ratificado lo que ya a ese entonces muchos sabían.

Pero no solo eso, sino que también entregaron algunos detalles del hijo que espera. “María Luisa me confirma el sexo de esa guagüita y aquí en Me Late les voy a contar que está esperando un niñito. A Ignacio que nació en 2020 se suma ahora este nuevo hermanito que viene en camino”, señaló Luis Sandoval.

Mariela Sotomayor, agregó que "esta guagüita probablemente nazca cantando ¡Viva Chile! porque María Luisa tiene 4 meses, por lo tanto, sacando las cuentas, en el mes de septiembre estaría naciendo el bebé.

Y así será, puesto que María Luisa Godoy ratificó lo informado por el programa de TV+. En la publicación en redes sociales, la animadora de TVN aparece frente a un espejo acariciando su vientre.

“Quiero compartir con ustedes que efectivamente estamos esperando un nuevo hijo. Tengo 4 meses de embarazo y estamos muy agradecidos con tantos mensajes de amor y cariño”, consignó la conductora del Buenos Días A Todos, que de esta forma consignó que su quinto hijo nacerá en septiembre.

En esa misma línea agregó que “mil gracias y ojalá sigan mandando todas sus buenas vibras y oraciones para que todo salga bien”.

Diversas figuras felicitaron a la periodista en la publicación, como Tonka Tomicic, Begoña Basauri, Nicole, Emilia Daiber, Carola Julio, Tomás Vodanovic, Karen Bejarano, Macarena Tondreau, Paz Basculñán, entre otros.