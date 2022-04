María Luisa Godoy estaría nuevamente embarazada: sería su quinto hijo

La animadora María Luisa Godoy aún no se ha referido oficialmente a esta información. TVN

Por: Rodrigo León 06 de Abril 2022 · 11:30 hs

La animadora María Luisa Godoy estaría esperando un nuevo hijo junto a su esposo, el abogado Ignacio Rivadeneira.

La información fue publicada por el portal Glamorama, quienes confirmaron la información con fuentes al interior de TVN.

Este sería el quinto hijo de la pareja que se casó en 2012, luego de luego de Violeta, Jacinta, Luisa e Ignacio. Este último, nació en septiembre de 2020.

La noticia no sería una sorpresa, puesto que María Luisa Godoy en varias oportunidades ha manifestado su intención de seguir aumentando su familia.

Hace solo unas semanas, en conversación con Revista Velvet, reconoció que “quiero tener un quinto hijo”. Con el mismo medio, un año antes, declaró que “yo siempre he querido tener hartos hijos”.

En el programa Socios de la Parrilla de Canal 13, emitido en febrero de este año, dijo que los niños “me encantan, o sea, yo siempre quise tener cinco… A mí me encantan las familias grandes, yo tuve una chica y desunida, cuando chica siempre quise la familia grande”.

“Yo siempre digo, es mucho más fácil tener cuatro que dos, a mí se me hizo más fácil los cuatro que las dos (primeras), porque los dos era más pega, se aburrían, entonces ahora se entretienen todos juntos”, agregó en esa oportunidad.

En esa misma línea, añadió que “me encantan los niños, me entretengo con ellos, para mí no es un esfuerzo jugar con ellos o entretenerlos, me encantan, ellos son mi principal pasión”.

Aunque ya han pasado varias horas desde que se difundió la noticia respecto a un posible quinto embarazo de María Luisa Godoy, la animadora del Buenos Días A Todos aún no ha salido a confirmar o desmentir la información. De hecho, en la edición de este miércoles del matinal de TVN, no estuvo presente junto a Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar.