María Luisa Godoy evaluó los primeros meses con su hijo Domingo: "Estamos aprendiendo"

María Luis Godoy junto a sus cinco hijos.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de noviembre 2022 · 15:04 hs

El pretexto de su nuevo programa, Urbanos... del Barrio al Éxito, fue el que emplearon en el matinal Buenos Días a Todos para establecer un contacto en directo con la ex conductora de ese matinal, la periodista María Luisa Godoy.

Sin embargo, rápidamente la conversación entre los conductores del programa de TVN y la animadora del Festival de Viña del Mar dio el giro que todos los telespectadores esperaban.

Es que muy pronto se abordó el tema de la maternidad de María Luisa con el pequeño Domingo, quien en septiembre pasado nació con Síndrome de Down.

La profesional no dudó en revelar de inmediato que "estoy tan feliz".

Y aseveró que "estoy en uno de los momentos más alegres de mi vida, porque ya tengo a mis cinco cachorros".

"Toda una pandilla, con todo lo que implica eso. Es su buena pega", reconoció la ex conductora del matinal de TVN.

María Luisa admitió, sin embargo, que "me pone un poquito nerviosa. Aquí han pasado todos enfermos el año entero, entonces me pone muy nerviosa que no lo contagien".

"Son tiernos, y son niños de pandemia, porque entran con mascarilla a verlo. Las hermanas mayores van al colegio con mascarilla para tratar de no contagiarse, cuidan a su hermanito", contó al matinal la animadora del Festival.

La condición de Domingo

Aseguró que, con algo más de dos meses de vida, Domingo "está muy rico".

"Estoy muy feliz, porque es sanito. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Está sano, bien. Los hermanos, los cuatro son increíbles (...) son muy hermanables todos", aseveró la periodista.

Indicó que, dada su condición, el pequeño Domingo "debe hacer kinesiología de lunes a domingo".

"El próximo mes ya parte con fonoaudiólogo, que es parte de todo lo que implica tener una condición", detalló a continuación.

"Quiero darle papa ojalá tres años, para que desarrolle mucho la musculatura de la mandíbula, y hasta el momento va como avión", añadió la profesional.

Por último, planteó que "tiene que tener kinesiología todos los días, para desarrollar la musculatura. La kine me dice que va increíble, ya está haciendo ejercicio para niños más adelantados. Así que vamos como avión", resumió.