María Luisa Godoy reconoció que pensó en renunciar al Buenos Días A Todos

María Luisa Godoy confirmó que continuará en el Buenos Días A Todos durante el 2022.

Por: Rodrigo León 25 de Febrero 2022 · 10:09 hs

María Luisa Godoy reveló en Socios de la Parrilla que pensó en renunciar al Buenos Días A Todos durante el año pasado.

Tras ser consultada sobre el tema por Pancho Saavedra, reconoció que “fue un año difícil” y que tras terminar su post natal “me costó volver porque venía de la pandemia”.

“Yo nunca me había tomado mi post natal, era primera vez que me tomaba el post natal de seis meses, fui muy feliz. Entonces ya me costó mucho volver y fue una adaptación difícil”, afirmó.

En esa misma línea, continuó, indicando que “pasaron muchas cosas que me hicieron pensar si seguía o no seguía en el matinal. De hecho tuve unas conversaciones, en algún minuto sentí… Nunca puse una carta de renuncia, pero sí de repente pensé que se había cumplido un ciclo, como una etapa”.

Sin embargo, María Luisa Godoy comentó que al terminar el año, y tras algunos cambios en el Buenos Días A Todos, “me reencanté con el matinal. Me quedo el 2022 en el matinal, sí, y contenta de quedarme”.

Además, aprovechó de echar por tierra cualquier rumor respecto a una posible mala relación con sus colegas, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar. “Estamos contentos con mis compañeros también, por cualquier suspicacia. Hubo una etapa de adaptación, pero yo sentía que se cumplía un ciclo”, dijo.