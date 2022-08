María Luisa Godoy reveló que el hijo que espera tiene Síndrome de Down

María Luisa Godoy aseguró que sus hijas lloraron la saber el diagnóstico de Síndrome de Down del hijo que esperan. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 22 de agosto 2022 · 08:12 hs

La animadora María Luisa Godoy reveló que el hijo que espera, el quinto de su matrimonio con Ignacio Rivadeneira, tiene un 95% de probabilidades de padecer Síndrome de Down.

La noticia la dio a conocer luego de que Martín Cárcamo, en el programa De Tú a Tú, le consultara cómo ha sido este nuevo embarazo. “Ha sido lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”, comenzó señalando la ex animadora del Buenos Días A Todos.

“Esta guagüita, a diferencia de las anteriores, cuando llegué a la ecografía de los tres meses, el doctor me dice está todo normal, pero quiero que te hagas un examen genético”, algo a lo que en un principio se negó, pero luego accedió.

Después de una semana, su ginecólogo la llamó y le informó que su bebé venía con “un problema de cromosomas” y que “el diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”. Tras conocer esto, reveló que junto a su esposo vivieron un periodo de “incertidumbre” porque “no sabes el escenario que enfrentas”.

“Yo ya tengo mi ahijado y sobrino que tiene Síndrome de Down y, además, yo trabajo con muchas fundaciones, entonces manejaba como también estadísticas. Un 50% en general tiene problemas al corazón, hay un porcentaje altísimo que trae problemas al intestino, hay un porcentaje muy grande que también a los riñones, hay un 19% que tiene autismo", explicó.

A raíz de eso, continuó, “uno como que va entrando en cuál será el escenario”, pero finalmente “empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones”.

“Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, Síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, añadió, pero dejó en claro que "nunca lo vi como algo negativo. Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría”, agregó.

La reacción de sus hijas

María Luisa Godoy tomó la decisión junto a Ignacio Rivadeneira, comunicar la noticia en el décimo aniversario de su matrimonio y los sorprendió la reacción que tuvieron sus hijas.

“Yo nunca me imaginé, pero ellas también tienen que vivir un duelo. Porque los papás en general nos imaginamos un hijo y siempre dicen que hay que vivir un duelo del que imaginaste con el que es. Y los hermanos también. Yo pensé que no iba a ser tema, porque tienen un primo con Síndrome de Down, así que pensé que iba a ser demasiado fácil”, contó.

La animadora de TVN contó que una de las primeras preguntas que hicieron sus hijas fue si su hermano iba a tener que pasar hospitalizado todo el tiempo. Luego, una de ellas mencionó que nunca iba a poder ser papá. Y otra le preguntó: “Mamá, si tú pudieras elegir, ¿le sacarías el síndrome de Down?”.

"Yo le dije que no, en ningún caso, porque no les cambiaría nada a ninguno de ustedes, a todos los amamos como son. Ahí después lo asumieron, lo digirieron, y hoy lo único que quieren es estar con él, cuidarlo, jugar con él”, señaló.