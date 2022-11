Mariana Derderián fue discriminada por el elenco de Brujas: "Eras la escoria"

A pesar de lo que vivió en Brujas, Mariana Derderián continuó llevando adelante su carrera como actriz. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 28 de noviembre 2022 · 09:22 hs

Mariana Sirvat Derderián Espinoza, actriz chilena, participó en el más reciente episodio de La Divina Comida, donde repasó su trayectoria en televisión, la que comenzó con la teleserie Brujas de Canal 13 en 2005.

A sus invitados Francesco Gazzella, Pablo Mackenna y Tamara Acosta, la actriz contó que llegó al casting de dicha producción acompañando a una amiga, con quien tenían como afición la actuación.

“Yo iba a la salida del canal (tras el casting), me llaman y me dicen devuélvase, y ahí quede en Brujas”, comentó Mariana Derderián.

A pesar de la buena noticia que había recibido, aseguró que “las Brujas fueron brujas algunas”, en alusión a que compañeras de elenco la discriminaron por no ser actriz, ya que en ese entonces, con 25 años, estudiaba Ingeniería Civil.

Sin embargo, Mariana Derderián manifestó que gracias a figuras como Jorge Zabaleta y Carolina Arregui, la realidad ha cambiado hoy en día.

“Gracias a Jorge Zabaleta y Carolina Arregui... Ellos no son actores.... Yo creo que ha cambiado todo, los prejuicios están un poquito más resueltos. Finalmente es un oficio, son horas de vuelo. Hay gente que estudia teatro y yo la encuentro matada (sic) realmente”, sostuvo.

La “escoria” de Brujas

Durante su paso por Brujas, Mariana Derderián aseguró que si bien no vivió situaciones directas, “te lo hacían sentir, eras la escoria del elenco”.

A pesar de esto, recordó que su participación en la teleserie de Canal 13 “fue todo un éxito”.

Posteriormente, Derderián se sumó a la teleserie Gatas y Tuercas, periodo en el que también se graduó de la universidad. Tras esto, fue contactada desde TVN para protagonizar Floribella.

“Mientras grababa Brujas, yo hacía la tesis en la noche. Me dan la fecha para defender la tesis, la defiendo, me titulo y luego termino Gatas y Tuercas. Después me llaman para grabar Floribella”, contó.

Sobre esta última producción, Mariana Derderían recordó que “era súper bonita, yo la verdad que lo pasé muy bien, aprendí caleta. Hasta el día de hoy me dicen ¡Floribella!”.