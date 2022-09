Maricarmen Arrigorriaga recordó su salida de Canal 13 por el alargue de Lola: "Me odiaron"

Maricarmen Arrigorriaga interpretó a Flora en Lola. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 21 de septiembre 2022 · 09:40 hs

Maricarmen Arrigorriaga, actriz chilena, recordó lo que fue su salida de Canal 13 en medio de las grabaciones de la teleserie Lola.

En ese entonces, la estación decidió alargar la adaptación de la producción argentina debido a los buenos índices de audiencia. Sin embargo, quien dio vida a Flora, terminó por salir de la historia.

En conversación con el podcast Reyes del Drama, Arrigorriaga contó que les avisaron que las grabaciones se extenderían, “y yo empiezo a conversar con mis amigos actores y a varios les habían subido el sueldo, entonces yo dije ésta es la mía”.

“Voy, converso y pido que me lo suban, me dijeron que no, entonces me voy y me fui”, aseguró la actriz.

Según Maricarmen Arrigorriaga, en Canal 13 “me odiaron” por no participar del alargue de Lola. “Me odiaron con toda su alma, pero yo dije que si van a subir los sueldos, que lo suban a todos”, explicó.

“La Verónica Saquel no lo podía creer, y yo le dije te estoy pidiendo lo mismo, (que suban el sueldo) para todos o para ninguno, así que me fui”, sentenció.

El cambio que tuvo su personaje en Lola

Una vez que se concretó la salida de Maricarmen Arrigorriaga de Canal 13, para justificar su ausencia se explicó en la historia que Flora se había ido a Puerto Rico de vacaciones, pero que había tenido un accidente.

De esta forma, durante varios episodios apareció completamente vendada, incluyendo su rostro. Eso, hasta que finalmente se informó que gracias a una operación a la que se sometió, se le operó la cara y de esta forma se justificó la llegada de Renata Bravo como la nueva Flora.

“Me reía sola, no lo podía creer, inventaron que me había caído de un avión y que le cambiaron la cara, pero le cambiaron la cara, el cuerpo, las piernas, el pelo, todo”, comentó Arrigorriaga.