Mariel Aereboe confirmó el quiebre con Pedro Lladser después de 21 años juntos

A pesar del quiebre, Mariel Aereboe y Pedro Lladser mantienen una buena relación. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 28 de junio 2022 · 09:22 hs

La modelo argentina Mariel Aereboe confirmó el fin de su matrimonio con su esposo Pedro Lladser, luego de 21 años juntos. La pareja se conoció cuando ambos participaron del extinto programad e Canal 13, Venga Conmigo.

La trasandina fue la invitada al programa Triángulo, que el canal privado emite en sus redes sociales, donde aseguró que hace tres años se encuentra separada de su ahora ex pareja. “Estuvimos mucho tiempo sin papeles, que para mí era genial. Me casé y ahí la embarré", dijo, tomándose con humor la situación.

“Al principio estábamos un poco complicados, en distanciamiento. Pero ahora, después de casi dos años y medio, tres van a ser, ya estamos bastante mejor y tenemos una relación cordial, además tenemos negocios en común”, aseguró.

A pesar del quiebre con Pedro Lladser, Mariel Aereboe destacó que “tenemos dos hijas y 21 años igual de relación que no han sido en vano. Yo lo quise y lo amé muchísimo. Para mí es el papá de mis hijas y toda mi vida la tengo con él”.

Actualmente, la argentina se encuentra radicada en Miami, Estados Unidos, donde sus hijas también estudian. Sin embargo, tiene su casa en la comuna de Concón, Región de Valparaíso.

“Me vine ahora porque mis hijas están en verano de las vacaciones de colegio. En agosto retoman en Miami. Entonces venimos para estar cerca del papá, de mi madre, de la abuela paterna, de mi hermana. Nosotros tenemos todo en Chile, es mi casa”, indicó.

Con respecto a su situación sentimental, Aereboe aseguró que mientras mantiene una buena relación con Lladser, solo tuvo una pareja desde el quiebre, pero actualmente está soltera. “Me han dicho que soy muy compleja, uno no está para cualquier cosa. Soy muy selectiva, tuve solo una pareja desde que me separé, y es difícil entre Miami, Chile, no es fácil a coordinar”, explicó.