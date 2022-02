Mariela Sotomayor reapareció en Me Late tras su salida de Zona de Estrellas

Hace dos semanas Mariela Sotomayor fue despedida de Zona Latina.

Por: Rodrigo León 17 de Febrero 2022 · 09:57 hs

Mariela Sotomayor reapareció este miércoles en el programa Me Late a dos semanas de su sorpresiva salida de Zona de Estrellas.

Fue el pasado 1 de enero cuando la periodista anunció a través de redes sociales que había sido despedida del espacio de Zona Latina y no pudo despedirse en pantalla. Una de las teorías que maneja a raíz de esto es la pelea que tuvo con Vasco Moulián.

Ayer, ofició como panelista en TV+ donde agradeció la bienvenida que le dio Daniel Fuenzalida. “Hace tiempo no estaba sentada aquí (…) Estoy bien, súper bien, yo no me quedo quieta, así que estoy trabajando en otras cosas”, dijo.

También recibió elogios por cómo se veía en pantalla. “Las cámaras de acá son las que me hacen ver así”, señaló, para luego comentar que estaba dedicada a su agencia de comunicaciones.

En Me Late también dieron la bienvenida a Bastián, dueño de la cuenta de Instagram llamada Reality Culiao, quien aprovechó de saludar a Mariela Sotomayor. “Estoy muy bien, aquí estamos. Estoy recargada con energía. Soy una especie de ave fénix, voy y vuelvo”, aseguró.

La periodista desde el pasado mes de abril que no estaba en el programa de TV+, momento en el que se despidió de su rol debido a que asumiría nuevos desafíos laborales.