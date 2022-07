Mariela Sotomayor volvió a Me Late tras revelar complejo estado de salud

Mariela Sotomayor sufrió un estrés adrenal estadio cuatro, lo que provocó su ausencia de Me Late en las últimas semanas. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 26 de julio 2022 · 12:43 hs

Tras varias semanas fuera, este lunes se concretó el regreso de la periodista Mariela Sotomayor al panel de Me Late.

Durante su paso por el programa Podemos Hablar el pasado viernes, la comunicadora explicó que no había sido parte del programa de farándula debido a un delicado estado de salud, ocurrido por el exceso de carga laboral.

Según explicó en esa oportunidad, y tras someterse a un examen médico, le diagnosticaron un estrés adrenal estadio cuatro, lo que provocó la muerte de neurotransmisores del cerebro y que por ese motivo estaba cansada, comía en exceso y su cuerpo no respondía ante el estrés que vivía.

“Creo que yo fui muy beneficiada, muy bendita por dios, que pudiera darme cuenta de esto y poder estar tratándolo, por lo menos hoy día estoy pudiendo dormir”, afirmó Sotomayor en el espacio de Chilevisión.

Regreso paulatino a Me Late

Aunque ya está en tratamiento, el regreso de Mariela Sotomayor a Me Late será paulatino. Según explicó Daniel Fuenzalida, en primera instancia estará lunes y miércoles.

“Ya estoy mucho mejor, fue un mes más o menos bien difícil, pero acá estamos”, reconoció la periodista al retomar sus funciones en TV+.

Sobre su paso por Podemos Hablar, donde se refirió a su delicado estado de salud, Sotomayor aseveró que “a veces la tele engaña y el maquillaje también”.

“Mucha gente me decía que me veía tan radiante, pero la verdad es que ese día no estaba para nada bien. He logrado recuperarme de todo mi tema de salud”, precisó.

En ese sentido, para ella, “lo más importante ahora, es que uno de todas las cosas, hasta de lo más malo, debe sacar algo bueno”.

“Y yo soy así, después doy las gracias y digo ‘menos mal me pasó eso, porque así pude mirar esto y esto con más claridad’”, agregó.