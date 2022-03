Mario Velasco entregó detalles del secreto romance con Francisca García-Huidobro

Mario Velasco y Francisca García-Huidobro estuvieron juntos cuando ambos trabajaban en Chilevisión. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 24 de Marzo 2022 · 16:15 hs

En la más reciente edición de Zona de Estrellas, Mario Velasco fue presionado por Raquel Argandoña a referirse al secreto romance que mantuvo con Francisca García-Huidobro cuando ambos formaban parte de Chilevisión.

“¿A ti te gustaría que te hablaran de la Fran García? (…) A mí nunca me han negado como a ti”, le lanzó la panelista al animador, luego de quejarse porque Joche Bibbó trajo a colación a Lolo Peña durante el espacio.

Ante esto, Velasco reconoció que “a mí no me dejan hablar de ella”, pero Argandoña no se quedó de brazos cruzados. “Una vez los vi en un programa, que los pillaron hace tiempo, tú venías saliendo de la casa de ella, ¿Ustedes salieron como dos meses y ella te negó?”, le preguntó.

Mario Velasco quiso salir jugando de la situación en la que lo puso Raquel Argandoña con respecto a Francisca García-Huidobro. “Para mí fue una bonita relación, yo creo que para ella no”, dijo, entre risas. “Qué triste que te nieguen”, le dijo su compañera, para luego preguntar: “¿Ella te pateó? ¿Qué te dijo? ¿Terminamos?”.

“Nosotros trabajamos en el mismo canal y eso pasó un poco la cuenta, a pesar de que en ese canal era sodoma y gomorra”, relató, revelando que es la misma jurado de Aquí Se Baila la que le prohibió hablar de ella. “Me dice Oye, pasó hace tanto tiempo, ¿puede dejar de colgarte de mí?, supéralo”, contó.

Por último, y para cerrar el tema, Mario Velasco lanzó una broma respecto a la soltería que atraviesan ambos. “Pero sabes qué, la esperanza es lo único que se pierde. ¿Está soltera? Porque yo también”, lanzó.